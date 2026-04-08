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以色列拒對真主黨停火大規模空襲黎巴嫩 開戰後最猛烈

中央社貝魯特8日綜合外電報導
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以色列8日空襲黎巴嫩南部郊區達希耶(Dahiyeh)，濃煙升起。歐新社
以色列8日空襲黎巴嫩南部郊區達希耶(Dahiyeh)，濃煙升起。歐新社

美國與伊朗同意停火兩周，儘管與伊朗結盟的黎巴嫩真主黨在此協議下暫停攻擊以色列北部及黎巴嫩境內以軍，以色列仍猛烈空襲黎巴嫩，程度為上月與真主黨爆發衝突以來之最。

路透報導，黎巴嫩首都貝魯特遭連環爆炸撼動，四處冒出濃煙。

以色列軍方表示，已發動開戰以來最大規模的協同攻擊，目標鎖定貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及黎巴嫩南部逾百處真主黨（Hezbollah）指揮中心及軍事據點。

根據黎巴嫩衛生部，今天的空襲造成數十人死亡、數百人受傷。

路透記者在貝魯特目擊身上沾血及受傷的民眾棄車逃離車陣，前往最近的醫院求助。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）夜間表示，暫停美、以對伊朗6周戰事的停火協議，並不適用於黎巴嫩。

以色列軍方也說，對黎巴嫩真主黨的行動會持續下去。軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在聲明中指出：「黎巴嫩的戰事持續中，停火並不包括黎巴嫩。」

國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以色列讓真主黨承受自2024年9月的行動以來，最大規模的集中打擊。那次行動導致真主黨數以千計的呼叫器爆炸。

以色列的立場與美伊停火談判關鍵斡旋者、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的說法相左。夏立夫曾表示，這項停火協議將包括黎巴嫩。

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