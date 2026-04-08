以色列拒對真主黨停火大規模空襲黎巴嫩 開戰後最猛烈

以色列8日空襲黎巴嫩南部郊區達希耶(Dahiyeh)，濃煙升起。歐新社

美國與伊朗 同意停火兩周，儘管與伊朗結盟的黎巴嫩 真主黨在此協議下暫停攻擊以色列北部及黎巴嫩境內以軍，以色列仍猛烈空襲黎巴嫩，程度為上月與真主黨爆發衝突以來之最。

路透報導，黎巴嫩首都貝魯特遭連環爆炸撼動，四處冒出濃煙。

以色列軍方表示，已發動開戰以來最大規模的協同攻擊，目標鎖定貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及黎巴嫩南部逾百處真主黨（Hezbollah）指揮中心及軍事據點。

根據黎巴嫩衛生部，今天的空襲造成數十人死亡、數百人受傷。

路透記者在貝魯特目擊身上沾血及受傷的民眾棄車逃離車陣，前往最近的醫院求助。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）夜間表示，暫停美、以對伊朗6周戰事的停火協議，並不適用於黎巴嫩。

以色列軍方也說，對黎巴嫩真主黨的行動會持續下去。軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）在聲明中指出：「黎巴嫩的戰事持續中，停火並不包括黎巴嫩。」

國防部長卡茲（Israel Katz）則表示，以色列讓真主黨承受自2024年9月的行動以來，最大規模的集中打擊。那次行動導致真主黨數以千計的呼叫器爆炸。

以色列的立場與美伊停火談判關鍵斡旋者、巴基斯坦 總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的說法相左。夏立夫曾表示，這項停火協議將包括黎巴嫩。