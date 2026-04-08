伊朗媒體：停火後煉油廠仍遇襲 還擊科威特及阿聯

位在波斯灣內拉凡島（Lavan Island）上一座煉油廠8日遭到攻擊，冒出濃煙。路透

就在美國與伊朗 為期兩周的停火生效幾小時後，伊朗國營電視台報導，伊朗拉凡島的石油 設施今天上午遭遇空襲，伊朗隨後對科威特及阿拉伯聯合大公國發動飛彈與無人機攻擊。

美國2月底聯手以色列 向伊朗發起軍事行動後，戰火也牽連中東地區多個國家。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）今天報導：「在伊朗拉凡島（Lavan Island）的石油設施遭鎖定攻擊幾小時後，已對阿聯及科威特進行飛彈與無人機攻擊。」

IRIB電視台也引述伊朗國家石油煉製和分銷公司的說法指出，拉凡島煉油設施於上午10時（格林威治標準時間6時30分）「遭遇卑劣攻擊」。

阿聯國防部在社群平台X發布如下聲明：「阿聯防空部隊正在應對來自伊朗的飛彈及無人機。」

科威特軍方在X平台發布的聲明寫道：「自今天上午8時（格林威治標準時間5時）起，科威特防空部隊持續與來自伊朗的猛烈敵意攻擊交戰，應對28架針對科威特國的無人機。」

科威特軍方稱攔截大量敵方無人機，但攻擊已導致「石油設施、發電廠及海水淡化廠財產嚴重損失」。

科威特外交部表示，樂見美伊停火聲明，同時強調伊朗及其代理人必須「立即停止所有敵對行為」。