伊朗確認將與美會談 荷莫茲海峽本周可望有限度開放

美伊停火後，伊朗民眾8日聚集在德黑蘭的革命廣場。歐新社

伊朗駐日內瓦聯合國 大使巴赫芮尼8日說，由於伊朗對美國極度缺乏信任，將比以往更加謹慎對待與美國的和平談判。他也說，這場戰爭將影響未來通行荷莫茲海峽的法規制度。

巴赫芮尼接受路透訪問說，伊朗不信任對方，伊軍正保持戰備狀態，但伊朗同時將進行談判，以看對方有多少誠意，「正因如此，現在一切都是暫時的。荷莫茲海峽的安排也是」。

巴基斯坦總理夏立夫說，已邀請美、伊代表團10日在巴國首都伊斯蘭馬巴德會面，這將是自2月底戰爭爆發以來的首次正式和平談判，伊朗總統裴澤斯基安已確認伊方將出席。

巴赫芮尼說，荷莫茲海峽的法規框架受到戰爭影響，停火後船隻能否繼續通過海峽，將取決於美伊談判進展以及伊朗與海峽對岸國家阿曼的會談，「在這兩周內，相關事宜將不同於戰前的常態」，通航船舶需要提供船舶名稱、船東資訊及貨物細節。

一位參與談判的伊朗高官8日稍早向路透說，在與伊朗軍方協調下，荷莫茲海峽可能在9或10日有限度開放，以為在巴國的會談鋪路。

巴赫芮尼說，具體細節將在日後討論和敲定，伊朗正尋求保證，確保對手不會利用該海峽攻擊伊朗。他也敦促以色列 在黎巴嫩 遵守停火安排，並稱以色列進一步襲擊黎巴嫩，將使局勢節外生枝並產生「若干後果」。

伊朗法斯通訊社引述一位匿名官員報導，德黑蘭正考慮攻擊以色列，以回應以方在黎巴嫩違反暫時停火。