我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios獨家：開戰前最後一刻 美伊如何談出停火

船舶追蹤網站：美伊停火後 首批船舶通過荷莫茲海峽

伊朗確認將與美會談 荷莫茲海峽本周可望有限度開放

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美伊停火後，伊朗民眾8日聚集在德黑蘭的革命廣場。歐新社
美伊停火後，伊朗民眾8日聚集在德黑蘭的革命廣場。歐新社

伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼8日說，由於伊朗對美國極度缺乏信任，將比以往更加謹慎對待與美國的和平談判。他也說，這場戰爭將影響未來通行荷莫茲海峽的法規制度。

巴赫芮尼接受路透訪問說，伊朗不信任對方，伊軍正保持戰備狀態，但伊朗同時將進行談判，以看對方有多少誠意，「正因如此，現在一切都是暫時的。荷莫茲海峽的安排也是」。

巴基斯坦總理夏立夫說，已邀請美、伊代表團10日在巴國首都伊斯蘭馬巴德會面，這將是自2月底戰爭爆發以來的首次正式和平談判，伊朗總統裴澤斯基安已確認伊方將出席。

巴赫芮尼說，荷莫茲海峽的法規框架受到戰爭影響，停火後船隻能否繼續通過海峽，將取決於美伊談判進展以及伊朗與海峽對岸國家阿曼的會談，「在這兩周內，相關事宜將不同於戰前的常態」，通航船舶需要提供船舶名稱、船東資訊及貨物細節。

一位參與談判的伊朗高官8日稍早向路透說，在與伊朗軍方協調下，荷莫茲海峽可能在9或10日有限度開放，以為在巴國的會談鋪路。

巴赫芮尼說，具體細節將在日後討論和敲定，伊朗正尋求保證，確保對手不會利用該海峽攻擊伊朗。他也敦促以色列黎巴嫩遵守停火安排，並稱以色列進一步襲擊黎巴嫩，將使局勢節外生枝並產生「若干後果」。

伊朗法斯通訊社引述一位匿名官員報導，德黑蘭正考慮攻擊以色列，以回應以方在黎巴嫩違反暫時停火。

黎巴嫩 以色列 聯合國

上一則

范斯稱俄烏衝突難解 批歐洲領袖努力不足

下一則

伊朗媒體：宣布停火後波灣拉凡島煉油廠遇襲

延伸閱讀

荷莫茲海峽要收通行費？傳美伊代表團將談判 伊朗駐華大使這樣說

荷莫茲海峽要收通行費？傳美伊代表團將談判 伊朗駐華大使這樣說
美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團

美伊暫停火 …伊朗國會議長將率團談判 范斯領軍美方代表團
期限前90分鐘… 川普同意停火2周 美伊周五談判

期限前90分鐘… 川普同意停火2周 美伊周五談判
川普通牒伊朗倒數 又宣布停火2周 但5大問題待解

川普通牒伊朗倒數 又宣布停火2周 但5大問題待解

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40

超人氣

更多 >
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周
中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產
巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲

巴基斯坦總理提議：川普寬限兩周 伊朗同時開放荷莫茲
明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架
伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場

伊朗宣布周五與美談判 地點在巴國首都 強調持「完全不信任」立場