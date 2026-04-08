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馬國女海洛因藏薯粉餅罐搭機 運毒集團3人走私到台灣落網

記者李奕昕／台北即時報導
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運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私到台灣，刑事局搜出價值新台...
運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私到台灣，刑事局搜出價值新台幣4000萬元的4公斤海洛因。記者李奕昕／攝影

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，由馬籍華人黃姓女子搭機以隨身行李夾帶到台灣，交給馬籍華人林姓男子，欲轉交台籍邱姓男子；刑事局接獲馬方通報查獲3人移送，搜出價值4000萬元的4公斤海洛因，士林地檢署均依毒品罪起訴。

警方調查，運毒集團在馬來西亞將海洛因裝進8罐薯粉餅罐，透過31歲林姓男子交給35歲黃姓女子，黃去年12月3日用手提袋攜帶裝有海洛因的薯粉餅罐，從吉隆坡國際機場搭機至桃園國際機場入境，投宿台北市松山區某旅館。

林隔天搭機抵台，下榻北市士林區某飯店，黃搭計程車到飯店在大廳將海洛因薯粉餅罐交給林，林回房間取出海洛因分裝成袋，將薯粉餅空罐丟在飯店外公用垃圾桶，準備將毒品交給39歲邱姓男子。

馬來西亞皇家肅毒局監控運毒集團鎖定林，在林搭機前於吉隆坡機場盤查，未發現毒品，通報刑事局追查。刑事局國際科偵一隊當天前往飯店，從林的房間搜出4袋共4公斤海洛因，在公用垃圾桶查扣薯粉餅空罐，當場逮捕林；邱開車在飯店外被警方拘提，黃回旅館隔天也被拘提。

3人中僅林坦承運毒，稱酬勞12萬元(新台幣，約4000美元)。黃稱，林說是供台灣廠商試吃薯粉餅，她答應以8萬元(約2670美元)酬勞協助攜帶到台灣，不知是毒品，尚未拿到酬勞；邱稱受託友人以1萬元(約334美元)酬勞拿茶葉，不知是毒品。

辦案人員查扣薯粉餅空罐聞到異味，懷疑運毒集團塗抹化學藥劑，欲干擾緝毒犬嗅覺。警詢後移送3人，士檢均聲押獲准，上月10日起訴。

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私到台灣，刑事局在台北市某飯...
運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私到台灣，刑事局在台北市某飯店搜出價值4000萬元的4公斤海洛因。記者李奕昕／翻攝

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私來台，刑事局搜出價值400...
運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私來台，刑事局搜出價值4000萬元的4公斤海洛因。記者李奕昕／翻攝

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私來台，刑事局搜出價值400...
運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私來台，刑事局搜出價值4000萬元的4公斤海洛因。記者李奕昕／攝影

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，由馬籍華人黃姓女子搭機以隨身行李夾帶來台...
運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，由馬籍華人黃姓女子搭機以隨身行李夾帶來台，在台北市某飯店交給馬籍華人林姓男子。記者李奕昕／翻攝

運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私來台，刑事局在台北市某飯店...
運毒集團在馬來西亞將海洛因藏進薯粉餅罐，以隨身行李走私來台，刑事局在台北市某飯店外拘提台籍邱姓男子。記者李奕昕／翻攝

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