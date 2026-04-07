韓國朝野會談 在野質疑搬運行李預算僅針對中國遊客

韓國總統李在明 今天邀請朝野黨代表進行朝野民生經濟協議會談，在野黨國民力量黨魁張東赫對追加預算案中的行李搬運服務提出質疑，指稱僅針對中國觀光 客，李在明回應「真的是就刪掉吧。」

韓國總統李在明今天在青瓦台邀請朝野兩派進行會談，與會者包括執政黨共同民主黨 代表鄭清來、在野黨國民力量黨代表張東赫等人。

根據青瓦台今天的詳細會談資料，國民力量黨魁張東赫表示，對政府日前提出的中東事態26兆韓元（約173億美元）追加預算案非常擔憂，「該支援的地方當然應該支援，但如果是向70%的國民發放現金，反而可能對物價與匯率造成負面影響，短暫的喜悅可能會換來長久的痛苦。」

張東赫也對追加預算的部分內容提出質疑，他點出，包括用於中國觀光客行李搬運等項目的306億韓元、公寓陽台太陽能計畫250億韓元等，「這些預算都可說是完全不符合此次追加預算宗旨的項目。」

張東赫提出，真正因油價而生計受到威脅的貨車、物流配送等卻被排除在支援外，受到嚴重衝擊的農林漁畜業支援金額也不足，「我們黨提出刪除不必要、不恰當預算，改納入7項真正攸關國民生存的計畫，希望總統能關注，讓這些項目務必納入。」

共同民主黨黨魁鄭清來則回應，國民力量黨對這次追加預算取的名字有點奇怪，所謂「行李搬運預算」，是指外國觀光客購買很多東西時，會擔心怎麼帶走，「如果能幫忙送到機場，他們就會買更多東西，投入這筆預算，換來更多消費，其實是划算的。」

對於追加預算案部分內容爭議，李在明則表示，「張代表似乎也認證追加預算確實非常重要，只是認為其中有些內容不太妥當。」李在明強調，既然目前的預算案是政府意見，那就應由國會充分討論，必要部分可再增加，不必要部分也可刪減調整。

李在明也對「搬運行李」提出疑問，「這是只給中國人用的嗎？」鄭清來則補充，「不是，是中華圈。」李在明繼續表示，「如果真的是限定中國人，那就把它刪掉吧，不過我看應該不會有這種事，這是關於事實的問題，像這種事，其實就很需要透過對話來釐清。」