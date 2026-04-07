我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普嗆「文明恐滅亡」伊朗切斷與美直接溝通

毛新宇回韶山祭祖 黑衣女攔路跪地「告御狀」

全球AI指數：中國僅次於美居全球第2 台灣排名16

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中領跑全球AI競爭。（路透）
美中領跑全球AI競爭。（路透）

英國《觀察家報》發布全球AI指數，評比93國在創新、應用與投資表現。結果顯示，美國與中國持續主導全球AI競爭，而且中國正逐步縮小與美國的差距。台灣整體表現則排名第16名，在基礎設施與政府策略表現較佳，但人才、產業化與商業生態仍相對落後。

英國《觀察家報》（The Observer UK）日前發布全球AI指數（Global AI Index），對93個國家的人工智慧發展進行分析，並依其在創新、應用實施與投資方面的人工智慧能力進行評分。

調查顯示，美國與中國正主導全球人工智慧競賽，與過往數據進行比較，中國正逐步縮小差距。今年全球AI指數排名前五名分別是美國、中國、新加坡、英國和韓國。台灣則位列第16名。

細看各國在不同指標的表現，台灣排名最高的指標包括基礎設施、政府策略（Government strategy）以及運作環境。但人才、產業化、商業生態和研究等指標分數則相對較低。

美國則橫掃人才、基礎設施、研究、產業化、商業生態和規模（Scale，衡量國家的人工智慧絕對實力）等數項指標，相對弱項則是運作環境（Operating environment）。

中國整體排名第二，強項包括人才、基礎設施、研究、產業化和規模和商業生態，政府策略和強度（Intensity，衡量相對人口或經濟規模的人工智慧能力）則是相對弱項。

人工智慧

上一則

川普嗆「文明恐滅亡」伊朗切斷與美直接溝通

延伸閱讀

高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害

高盛揭AI衝擊美勞動市場 恐帶來「職業降級」長期傷害
Nvidia結盟邁威爾衝刺AI-RAN 業界：為AI接上另一條腿

Nvidia結盟邁威爾衝刺AI-RAN 業界：為AI接上另一條腿
培養人才 愈來愈多大學設AI專業科系

培養人才 愈來愈多大學設AI專業科系
富比世「美國最偉大創新者250人」 黃仁勳躋身前10

富比世「美國最偉大創新者250人」 黃仁勳躋身前10

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30

超人氣

更多 >
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲
把這些美國用餐習慣帶到歐洲 會遭白眼

把這些美國用餐習慣帶到歐洲 會遭白眼
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返