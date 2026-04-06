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日本賞櫻傳亂象 外國遊客違規與觀光公害引關注

中央社東京6日專電
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圖為上野公園在櫻花樹下野餐的遊客。中央社
圖為上野公園在櫻花樹下野餐的遊客。中央社

日本櫻花進入盛開期，各地賞花景點湧入大量遊客，但隨著在日外國人增加及觀光公害加劇，違規與擾民問題浮上檯面。福岡縣太宰府市最近出現中國人大聲喧鬧、違規用火，引發民眾不滿，山梨縣富士吉田市更因觀光客行為失序，宣布今年取消櫻花祭。

產經新聞報導，福岡縣太宰府市知名賞櫻地點「大宰府政廳跡」3月30日有一群外國人以中文大聲交談，甚至用手機播放音樂並跳舞，讓同行者進行拍攝。儘管當地明令禁止用火，這群人卻攜帶卡式瓦斯爐與鍋具，行徑引發現場民眾反感。

大宰府政廳跡是國家指定的特別史跡，也是許多市民遊憩的場所。當天有不少帶著嬰兒與幼童的家庭，由於這個團體太過吵鬧，現場出現不少「希望他們能夠停止」的聲音，一名看不下去的女性最終通報市政府。

她表示，「周圍的人都覺得太吵了，很在意他們的行為。雖然常說多元文化共生，但感覺他們是在打亂日本人原本安靜的生活。這種只顧自己、不管他人的行為，在日本是行不通的。」在接獲通報趕來的市府人員勸導下，他們最終沒有使用瓦斯爐。

不過該團體受訪時則稱，「中國的賞花比較熱鬧，會喝酒、唱歌、跳舞」，還稱打太極拳和唱卡拉OK也是賞花活動的一部分。

團體中有人出生於中國、數十年前來到日本，自稱由於長年在中國生活，「對於文化和習慣差異依舊感到困惑。」至於為何要帶瓦斯爐，他們解釋因為中國人喜歡吃熱食，本來是想要加熱食物，不清楚當地禁止用火規定，儘管他們座位旁邊就有「禁止烤肉」看板。

類似亂象也衝擊地方活動。山梨縣富士吉田市日前宣布停辦今年「新倉山淺間公園櫻花祭」，理由是觀光客激增已嚴重影響居民生活。市府指出，有遊客擅闖民宅借用廁所、非法進入私人土地，甚至在庭院排泄，並對勸阻居民叫囂。

該櫻花祭自2016年舉辦以來，每年吸引約20萬人次，但隨著訪日外國遊客快速增加，亂象頻傳。市長堀內茂表示，「居民安靜的生活已受到威脅，為守護生活環境與尊嚴，只能決定停辦櫻花季。」

其他賞櫻景點過去也曾發生外國遊客的違規與擾民行為，像是有中國遊客被目擊折斷櫻花枝條拍照等。

中國駐日大使館2016年曾針對訪日遊客發布「賞花注意事項」，呼籲「文明賞櫻」，包括提醒中國遊客，日本當地民眾一般會自備鋪布、食品飲料，在櫻花樹下席地而坐，要注意不要踩踏別人的「領地」，以及「不要採折櫻花或搖動樹幹讓花瓣從樹上落下」等，進行了罕見宣導。

報導指出，擾民行為與違規並非僅限外國人，日本人也有類似情況。然而，外國人行為引發問題的背景，往往包括不理解日本的習慣，或無法理解注意事項等，因此有必要加強宣導遵守規則。日本各地賞花景點也因應外國人增加，以多語言製作標語，防止糾紛發生。

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