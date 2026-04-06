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高市早苗擬訪問越澳 「自由開放印太」滿10年升級

中央社東京6日專電
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日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相高市早苗正在協調於4月底、5月初的黃金週期間訪問越南澳洲。據了解，她也正在考慮於訪問期間發表新的外交方針，將前首相安倍晉三提出、今年滿10年的「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略進一步升級。

日本電視台報導，外務省高層表示，自安倍晉三於2016年提出FOIP已滿10年，「僅僅『自由開放』已經不足以在當前國際局勢中實現繁榮」，並指出在中國的經濟脅迫，以及中東局勢惡化導致能源供應不穩等背景下，有必要推動FOIP進化。

報導稱，高市也希望在訪問兩國期間，加強在經濟安全保障領域的合作，例如強化包含稀土在內的重要礦產供應鏈。

不過，多名高市周邊人士也表示，雖然正在進行訪問準備，但「最終是否成行將取決於中東局勢」，將在評估後作出最終判斷。

在高市訪問前，防衛大臣小泉進次郎本月將先行訪問澳洲，日澳有望簽署出口海上自衛隊「最上級」巡防艦的合約。

澳洲去年宣布，計劃投入100億澳幣（約69億美元）向三菱重工業採購11艘「最上級」巡防艦，藉此升級海軍艦隊。「最上級」巡防艦是先進的匿蹤巡防艦，配備多種強大火力的武器，首艘新艦預計2030年正式服役。

日本 澳洲 越南

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