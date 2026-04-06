埃及千名科普特教徒 群聚洞穴教堂慶棕枝主日

聖西蒙修道院又稱洞穴教堂，是埃及科普特基督教徒慶祝棕枝主日的中心聚點，地處埃及首都開羅的莫卡塔姆山東坡，建築造型獨特神秘，教堂內還布滿令人讚嘆的岩壁浮雕和壁畫。中央社

4月5日是埃及 科普特基督教徒的大節慶「棕枝主日」，象徵耶穌受難週之始。數千名埃及科普特基督教徒聚集在開羅市郊聖西蒙修道院祈禱，並手持代表和平的各式造型棕櫚枝編織物互相問候慶賀，期盼聖週為人民帶來力量和希望。

「棕枝主日」（Palm Sunday）是紀念耶穌基督榮進耶路撒冷的日子，代表「聖週」首日。聖週過後的4月12日，即是埃及科普特基督教的復活節 （基於科普特曆，與西方教會的復活節日期有些許差異）。因此棕枝主日是埃及科普特基督教徒年度最重要的宗教節慶之一。

埃及科普特正教會（Coptic Orthodox Church）發言人神父伊布拉欣（Father Moussa Ibrahim）在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）表示，棕枝主日後的聖週是科普特基督教徒一年中最神聖的一週，期間每天都會持續不斷舉行祈禱儀式，與常規的宗教儀式有所不同，精神意義特別深刻。

聖週期間還會舉行多種宗教活動，其中最重要的是為紀念基督被釘十字架受難的濯足節（Maundy Thursday，也稱聖週四或立聖餐日）和耶穌受難日（Good Friday，即聖週五）。

此外，聖週對科普特教徒也具有強烈的社會意義。科普特正教會會在聖週擴大慈善活動，包括支持弱勢群體，以提倡社會團結意識。

「聖西蒙修道院」（Monastery of St. Simon the Tanner）是埃及科普特基督教徒慶祝棕枝主日的中心聚點。聖西蒙修道院又稱洞穴教堂（Cave Church），地處埃及首都開羅的莫卡塔姆山（Mokattam）東坡。嵌在山壁中的教堂建築體造型獨特神秘，教堂內還布滿鬼斧神工的岩壁浮雕和壁畫。

聖西蒙修道院整座建築體包含7座教堂和小禮拜堂，最多可容納2萬人，是中東地區數一數二的超大基督教禮拜場所，也是外國觀光客入境必遊景點之一。

棕枝主日特別祈禱與禮拜儀式是慶祝活動的重心，從早上8時持續至中午。彌撒期間，神職人員會先誦讀聖經、分發聖餐給教徒，並向教徒潑灑象徵潔淨與祝福的聖水。

從清晨開始，成千上萬名的教徒臉上洋溢喜悅笑容，手持不同造型的棕櫚枝編織物，蜂擁而至聖西蒙修道院，準備參加這項慶典。人群浩浩蕩蕩，場面極為壯觀。

由於耶穌基督在進入耶路撒冷時，周圍民眾都手持棕櫚枝歡迎他，因此，科普特教會將棕枝主日手持棕枝這項古老的節慶傳統沿襲至今。

棕櫚枝是棕櫚樹的葉片，形狀如羽毛般纖細，質地粗糙，頂端尖銳。棕櫚枝在科普教徒的眼中象徵和諧與統一，並為節慶營造溫馨和充滿生命力的氛圍。平常在科普特開羅區教堂附近，也可以看到攤販販售各種宗教造型的編織棕櫚枝，例如皇冠樣式、十字架，以及心形。

莫卡塔姆山環境保護協會公關代表貝奇（bekhit）告訴中央社：「展示棕櫚枝是我們棕枝主日的慶典高潮。每個人手持各種藝術造型設計的棕櫚枝編織物，與親友互相問候與合影紀念。」

貝奇也說，洞穴教堂的特殊環境不僅為棕枝主日慶典增添神聖與莊嚴的氣氛，而且教徒攜家帶眷參與活動，也充分展現科普特社群對於信仰的虔誠和凝聚力。

一名虔誠的科普特教徒沙米爾（Samir）對中央社說：「復活勝過死亡和恐懼。希望在地區局勢緊張之際，聖週賜予我們力量，給予我們希望。」