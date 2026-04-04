整理包／美以對伊朗軍事打擊 4．4最新戰況

一架美國空軍F-16「戰隼」戰鬥機，在「史詩怒火行動」期間，於未公開地點準備接受空中加油。(路透)

美國和以色列對伊朗發動的軍事打擊4日進入第36天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普接受美國全國廣播公司電話採訪時說，美軍戰機被擊落不會影響與伊朗的談判。

美國全國廣播公司以美國官員為消息源報導，兩架美軍直升機在伊朗境內搜救被擊落的美軍戰機飛行員時被伊朗火力擊中，機上乘員無人受傷。自對伊朗戰爭爆發以來，已有至少16架美國MQ-9型「死神」無人機被擊落。

美國國防部公布的數據顯示，共有365名美軍人員在對伊朗的軍事行動中受傷，死亡人數仍為13人。

伊朗

伊朗伊斯蘭共和國軍隊說，伊朗防空系統在霍爾木茲海峽附近空域擊中一架美軍A－10型「疣豬」攻擊機。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門發表聲明說，伊朗已發動「真實承諾－4」行動第95波攻勢。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人說，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊的新型防空系統成功擊落了一架美國F－35戰機、包括MQ－9和「赫爾墨斯」兩種型號在內的3架無人機以及兩枚巡航導彈。

伊朗外長阿拉奇在社交媒體發文說，美國媒體歪曲報導了伊朗的立場，伊朗關注的是「永久終結這場強加於伊朗的非法戰爭的方案」。

伊朗布什爾核電廠再次遭襲，造成1名安保人員死亡。這是布什爾核電廠近期遭到的第四次襲擊。襲擊事件後，俄羅斯國家原子能公司首席執行官利哈喬夫表示，公司在該核電廠的工作人員開始乘坐巴士撤往伊朗與亞美尼亞邊境，計畫從亞美尼亞首都埃里溫乘機返俄。首批撤離人員共198人。

伊朗已批准載有人道主義物資特別是基本物資和畜牧品的船隻通過荷莫茲海峽。

伊朗科學部長侯賽因·西邁·薩拉夫說，伊朗已有30所大學遭到直接攻擊，5名大學教授和60多名大學生在美國和以色列針對伊朗的襲擊中喪生。

以色列

以色列總理內唐亞胡 說，已摧毀伊朗七成的鋼鐵產能，切斷了伊朗伊斯蘭革命衛隊的資金來源，使其「無法大規模生產武器」。

以色列國防軍發表聲明稱，以軍前一日空襲了位於黎巴嫩 的伊朗「聖城旅」黎巴嫩部隊和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）目標。

阿聯酋

阿聯酋杜拜媒體辦公室表示，杜拜互聯網城甲骨文公司大樓外立面被防空系統攔截導彈產生的碎片擊中，建築輕微損壞，無人員傷亡。

伊拉克

伊拉克南部與伊朗接壤的沙拉姆切赫口岸遭到襲擊，已造成1人死亡，另有5人受傷。目前，該口岸已暫時關閉。

▼收聽一洲焦點Podcast：