特斯拉車頂玻璃擋下飛彈殘骸 官方：可承受4倍車重衝擊

特斯拉Model Y。示意圖，非文中汽車。(美聯社)

在飛彈殘骸於以色列 擊中特斯拉 Model Y事件引發關注後，特斯拉隨即強調其車頂玻璃可承受高達四倍車重，凸顯其產品結構強度；執行長馬斯克 也讚揚，特斯拉是舉世最安全的車款。

在3月30日的飛彈攻擊事件，一名以色列內坦亞的車主記錄了一起不尋常的案例，他們停放好的Model Y，遭落下的飛彈殘骸擊中，該飛彈碎片估計重約10公斤，而車頂玻璃吸收了衝擊力道，只出現裂痕，並未粉碎，碎片並未進入車室。當時車內無人，也沒有人員受傷。

特斯拉官方帳號隨後抓緊宣傳機會，在4月3日聲明指稱，特斯拉車頂玻璃可承受車體四倍重量，這並非大概的數字，而是說，以一輛重約4,400磅的Model Y來說，其車頂玻璃的工程設計，可以承受超過1.7萬磅的壓力，超出後車體結構才會遭到破壞。

Tesla Glass can withstand 4x the weight of the car https://t.co/7tHas1EoeO — Tesla (@Tesla) April 3, 2026

特斯拉執行長馬斯克也轉發官方帳戶的貼文，特斯拉車款，尤其是再配上全自動輔助駕駛系統（FSD），就是全世界最安全的車輛。