高市政府敲定放寬武器出口方案 擬月內修改相關限制

日本首相高市早苗。美聯社

據日本 共同社3日晚報導，高市早苗 政府正在醞釀出台的放寬日本武器出口規則方案，其整體內容已經明確。高市政府計劃本月內修改「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南。

報導援引多名知情人士的話說，方案主要包括：取消僅出口非戰鬥用途的5類防衛裝備的限制，原則上允許包括殺傷性武器在內的成品出口；就「向處於衝突中的國家出口」設立例外規定，留出一定的出口空間；此前被視為武器出口「剎車措施」的日本國會參與，將僅停留在事後「通知」層面。

報導說，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟此前建議僅修改「防衛裝備轉移三原則」運用指南，但高市政府計劃連同三原則本身也修改。為強化武器出口的統籌功能，高市政府還計劃新設由防衛省、經濟產業省等相關部門人員組成的協調機制。

根據現行「防衛裝備轉移三原則」運用指南，日本向其他國家出口防衛裝備原則上僅限於救援、運輸等5種以後勤用途為主的類型。自去年底以來，高市政府已顯露出為武器出口「鬆綁」的企圖，相關動向持續在日本國內引發強烈擔憂和批評。日本輿論認為，此舉可能架空基於日本憲法的和平主義，加劇地區局勢緊張。