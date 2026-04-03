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伊朗不想會面 卡達不願主導…調解美伊停火陷僵局

新華社華盛頓4月3日電
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推動美國與伊朗停火的努力陷入僵局。路透
推動美國與伊朗停火的努力陷入僵局。路透

據美國《華爾街日報》3日以調解方和知情官員為消息源報導，一些地區國家推動美國與伊朗停火的努力陷入僵局。並且，卡達拒絕充當美伊停火協議的主要調解方。

調解方人士說，伊朗已正式告知調解方，伊方在未來幾天不願在巴基斯坦首都伊斯蘭堡與美國官員會面，並明確指出美方關於停火的要求不可接受。土耳其埃及仍在努力尋找打破僵局的途徑，正考慮包括卡達首都杜哈或土耳其伊斯坦堡在內的新會談地點，以及新的方案。

報導說，美國和一些地區國家希望卡達充當主要調解方，但卡達方面上周告訴美方，不熱衷於在調解中發揮關鍵或主導作用。這令設法推動談判的努力更加複雜。

巴基斯坦、土耳其、埃及和沙烏地阿拉伯四國外交部長3月29日在伊斯蘭堡舉行會議。巴基斯坦外長達爾說，四國決定成立一個由四國外長組成的委員會，協商制定解決當前衝突的具體方案。他還介紹了在伊斯蘭堡舉行美伊談判的前景。

達爾3月26日說，美國和伊朗間接談判正通過巴基斯坦傳遞信息的方式進行。據媒體報導，伊朗此前通過調解方收到美國一份包含15點內容的停戰方案。

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