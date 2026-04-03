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日本公開閣員資產 這位拿下第一名

中央社東京3日綜合外電報導
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日本防衛相小泉進次郎。(歐新社)
日本防衛相小泉進次郎。(歐新社)

日本政府今天公布第2次高市內閣成員的資產，其中有5人突破1億日圓（約63萬美元），而防衛大臣小泉進次郎以2億6484萬日圓（約166萬美元）拿下第一名。

共同社報導，第2次高市內閣包含日本首相高市早苗在內，共有19人，為第1次高市內閣的原班人馬。

根據這次的公告，日本內閣成員與其家屬在內的資產幾乎沒有變化，不過從第1次高市內閣的平均6641萬日圓，小幅減少到6591萬日圓（約41萬美元）。而減少是受到小泉的部分減少764萬日圓影響。

內閣成員之中，共有5人資產突破1億日圓。前5名依序為小泉、第2名為外務大臣茂木敏充（1億9397萬日圓）、第3名為總務大臣林芳正（1億5088萬日圓）、第4名為財務大臣片山皋月（1億3966萬日圓）、第5名為國家公安委員長赤間二郎（1億1804萬日圓）。

高市的財產為3206萬日圓（約20萬美元），與第1次高市內閣時期相比沒有改變。

赤間二郎雖然較第1次高市內閣時期少了186萬日圓，不過資產仍破億。

而資產最多的小泉，財產全部登記在妻子瀧川雅美的名下，包含國債1億3000萬日圓、證券投資信託及貸款信託等1000萬日圓，其他有價證券1億2484萬日圓，這次申報多出SBI新生銀行700股。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府公開的資產包含內閣成員本人以及其家屬的資產；土地與建築物並非以實價計算，而是以固定資產稅的課稅標準額計算；此外，公開的資產不含普通存款。

日本 高市早苗 小泉進次郎

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