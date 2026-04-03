汽車大廠斯特蘭蒂斯 加拿大組裝中國電動車遭拒絕

汽車大廠斯特蘭蒂斯（Stellantis）公司計劃利用位於安大略省的一間閒置工廠來組裝中國電動車，未料這個提案遭到汽車工會、安省政府和渥太華強烈反對，認為這對加拿大汽車產業有害而無利。路透

汽車大廠斯特蘭蒂斯（Stellantis）公司計劃利用位於安大略省的一間閒置工廠來組裝中國電動車 ，未料這個提案遭到汽車工會、安省政府和渥太華強烈反對，認為這對加拿大 汽車產業有害而無利。

斯特蘭蒂斯於2023年收購了浙江零跑20%的股權，一年後兩家公司成立了一家合資企業，專注於電動車的全球生產和銷售。

彭博社昨天報道，斯特蘭蒂斯計劃利用安省勃蘭頓市（Brampton）一間閒置廠房組裝零跑汽車在中國生產的零組件。

該廠原本應該負責生產新款Jeep運動型多用途車。去年美國總統川普（DonAld Trump）宣布加徵汽車關稅後，斯特蘭蒂斯就將生產轉移到美國本土工廠，導致該工廠數千工人失業。

但汽車工人對斯特蘭蒂斯打算重啟工廠來組裝中國電動車的消息一點也不感到高興。

加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）報道，今天代表汽車工人的工會Unifor全國主席潘恩（Lana Payne）表示，單純組裝汽車不能創造太多就業機會，也無法為當地零件供應商帶來任何商機。

工會稱，因斯特蘭蒂斯幾年前獲得渥太華大筆資金支持，若工廠不運作，渥太華可要求退回資金，所以斯特蘭蒂斯才想用最小的成本來滿足渥太華要求。

安大略省長福特（Doug Ford）也持反對態度，稱這只是進一步傷害加拿大汽車產業。

他說：「如果中國想來這裡，是效仿40年前的日本本田和豐田汽車，在安省建廠，購買安省生產的零組件，僱用安省的工人生產汽車，我完全支持。但如果廉價的中國零組件得到中國政府的補貼，卻僅支付低工資、聘僱少數工人，影響到本地汽車工人的生計，我堅決反對。」

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）對記者表示，該工廠的生產必須得到安省和工會的支持。「我們不能把整車套件運到加拿大，我們需要支持本地供應鏈。」

「多倫多星報」（Toronto Star）報道，資深汽車分析師卡維爾（Robert Karwel）表示，中國汽車公司不太可能在加拿大建立或經營完整的組裝線。原因很簡單：他們不需要這樣做。「中國將如何主導全球汽車製造業，取決於規模經濟和廉價勞動力，所以他們不可能在海外各地建造大型工廠，他們需要將生產線集中在中國。」

今年1月加拿大和中國達成協議，允許每年以6.1%關稅進口4.9萬輛中國電動車，此舉被視為中國電動車在北美首度敲開了一扇窗，引發美國高度警覺。

美國駐加拿大大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）日前明確強調：「這些車可以從中國進入加拿大，但不會跨過邊境進入美國，絕不會發生。我們不會打開閘門讓中國汽車從加拿大進入美國。」

加拿大汽車行業專家警告渥太華，鑑於美國對中國電動車競爭採取了截然不同的應對策略，7月將進行《美墨加協定》（USMCA）審查，加拿大的中國電動車政策恐將成為一個絆腳石。