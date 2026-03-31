美以襲伊朗軍事設施 荷莫茲海峽島嶼海水淡化廠停運

伊朗在荷莫茲海峽的葛希姆島（Qeshm Island）景色。美聯社

美國與以色列 今天空襲伊朗 中部數座軍事設施，西北部另有一處重要宗教場所受損，德黑蘭部分地區停電。同時，伊朗在荷莫茲海峽的葛希姆島一座海水淡化廠遭擊中，目前已全面停運。

伊朗法斯通訊社（Fars）引述伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）省政府安全事務官員沙列西（Akbar Salehi）的說法報導，「初步調查指出，伊斯法罕部分軍事設施成為攻擊目標」。

沙列西說，目前尚無法立即掌握損害範圍以及是否有人員傷亡。

伊朗學生通訊社（ISNA）則引述衛生部官員法哈迪（Mohsen Farhadi）報導：「葛希姆島（Qeshm Island）上一座海水淡化廠遇襲…目前已完全停止運作，短期內無法修復。」

經法新社核實的影像畫面顯示，伊斯法罕至少發生兩起巨大爆炸並冒出濃煙。伊朗國營媒體報導，西北部桑揚（Zanjan）一處什葉派宗教中心也在攻擊中受損。

根據法斯通訊社的報導，伊朗首都德黑蘭部分地區發生爆炸及停電。儘管安全戒備森嚴，德黑蘭市民仍試圖維持日常生活。

另一方面，杜拜和伊拉克 北部阿比爾（Erbil）機場附近傳出爆炸聲，以色列耶路撒冷響起警報。沙烏地阿拉伯民防部門表示，防空系統在首都利雅德（Riyadh）附近攔截無人機時，造成兩人受傷。

根據以色列緊急服務部門，特拉維夫（Tel Aviv）附近的布內布拉克（Bnei Brak）有8人因掉落的彈片受到輕傷。在偵測到伊朗發射飛彈後，耶路撒冷地區至少傳出10起爆炸。

科威特國家石油公司通報，旗下1艘巨型原油油輪在杜拜港錨區停泊時，遭伊朗「直接且惡意攻擊」後起火。