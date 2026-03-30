整理包／美以對伊朗軍事打擊 3．30最新戰況

貨船靠近荷莫茲海峽海域。（路透檔案照）

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊30日進入第31天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普 說，美國正與一個「新的、更理性的政權」進行嚴肅討論，若與伊朗達不成協議，將「徹底摧毀」該國所有發電廠、油井及哈格島。

美國國務卿魯比奧說，絕不允許伊朗永久控制荷莫茲海峽、建立收費系統等。他說，美國旨在「數周內而非數月內」實現對伊朗的軍事行動目標。

川普接受英國媒體採訪時說，美國與伊朗通過「中間人」巴基斯坦進行的間接談判「進展順利」。川普稱，伊朗上周允許10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過荷莫茲海峽，目前已增至20艘。

美國有線電視新聞網報導說，川普稱，伊朗已同意停火「15點計劃」中的「大部分內容」。

據《紐約時報》報導，數百名美國特種部隊士兵已經到達中東，將為美對伊朗的軍事行動提供更多選擇。

伊朗

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明，悼念伊斯蘭革命衛隊海軍司令湯西里。聲明說，湯西里因傷勢過重身亡，伊斯蘭革命衛隊將「永不停止戰鬥，直至敵人被徹底消滅」。

伊朗外交部發言人巴加埃表示，伊朗迄今未與美國進行任何直接談判，伊朗方面通過部分中間方收到有關美國表達談判意願的信息。外界提及的所謂美方停火「15點計劃」，其要求「過分且不合理」。

巴加埃還表示，伊朗議會正考慮是否退出《不擴散核武器條約》。伊朗從未尋求核武器，也不會尋求核武器，伊朗立場始終是禁止任何大規模殺傷性武器。

伊朗代理國防部長伊本·禮薩在同土耳其國防部長通電話時表示，伊朗將繼續「全力懲罰侵略者，形成有效威懾，確保戰爭和侵略行為不再重演」。

伊朗厄爾布爾士省官員說，該省一所孤兒院遭美國和以色列襲擊，造成2人死亡、5人受傷。

伊朗科學部和衛生部部長髮表聯合聲明，譴責美國和以色列對伊朗多所大學及科研機構發動襲擊，表示相關行動嚴重破壞教育與科研設施，並造成科研人員傷亡。

伊朗文化遺產、旅遊和手工藝部說，近期美以襲擊已造成伊朗境內131處歷史古蹟受損。

以色列

以色列國防軍發表聲明說，以軍對伊朗首都德黑蘭發動多輪空襲，打擊約40處武器生產和研發設施。

據以色列第12頻道電視台報導，以北部城市海法的煉油廠在導彈襲擊中起火。

以色列國防軍發表聲明說，一名士兵在黎巴嫩南部遭真主黨炮擊後身亡。襲擊還造成一名士兵受重傷，目前傷者已送醫治療。

據《以色列時報》報導，以色列議會批准2026年預算案，這是以色列史上規模最大的預算案。其中，國防部預算創歷史新高，預計超過1420億新謝克爾（約合453億美元）。

敘利亞

據敘利亞國家通訊社援引敘過渡政府部隊的消息報導說，多架無人機從伊拉克邊境附近對敘多處軍事基地發動襲擊，其中大部分無人機被攔截。

黎巴嫩

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）發表聲明說，一枚炮彈落在聯黎部隊陣地，導致一名維和人員身亡，一名維和人員受重傷。

科威特

科威特軍方說，一處軍事基地遭到多枚導彈襲擊，造成10名軍人受傷。

科威特電力、水利和可再生能源部表示，該國一處電力和海水淡化設施在一場襲擊中遭受嚴重損壞，一名印度籍工作人員死亡。

伊拉克

伊拉克國防部發表聲明說，該國「穆罕默德·阿拉烈士」空軍基地遭到火箭彈襲擊，伊空軍一架安-132運輸機被擊毀。

西班牙

據西班牙多家媒體報導，西班牙政府決定對參與美國和以色列對伊朗軍事行動的相關飛機關閉領空，包括禁止部署在其他歐洲國家的相關美軍飛機飛越西班牙領空。同時，西班牙不允許美國使用境內羅塔和莫龍－德拉弗龍特拉軍事基地。這項措施只針對軍機，並不針對商業航班。