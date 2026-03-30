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伊朗襲科威特海水淡化廠 威脅其9成飲水命脈

中央社科威特市30日綜合外電報導
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在科威特的燃料儲存設施25日遭無人機攻擊。圖為在附近的科威特國際機場隨後升起濃煙...
在科威特的燃料儲存設施25日遭無人機攻擊。圖為在附近的科威特國際機場隨後升起濃煙。美聯社

科威特一座發電及海水淡化廠廠區內建物遭到伊朗攻擊受損，一名印度籍工人因此喪命。由於科威特有9成飲水仰賴海水淡化設施提供，這起事件凸顯其國安及民生均面臨威脅。

科威特新聞社（KUNA）在社群平台X發文寫道，科威特電力、水利及再生能源部（Ministry of Electricity, Water and Renewable Energy）發言人表示，應變與技術團隊已立即採取行動，啟動緊急應變計畫以控制相關影響，並確保遇襲地點的安全。

這位發言人補充道，科威特全國電力與供水網絡依然維持穩定運作。

阿拉伯聯合大公國「國家報」（The National）報導，這起事件凸顯波斯灣地區關鍵基礎建設的脆弱性日益引發擔憂，尤其是供應該區域大部分飲水的海水淡化設施。

科威特高度仰賴海水淡化設施，高達約9成飲水是從海水淡化而來，這類設施因此對國家安全及民眾日常生活至關重要。

世界資源研究所（World Resources Institute）的「輸水道水源風險地圖」（Aqueduct Water Risk Atlas）數據顯示，波斯灣是世界上水資源最吃緊的地區之一，巴林、科威特、阿曼和卡達名列全球水資源壓力最高國家前5名。中東僅擁有全球2%的可再生淡水資源。

海水淡化對生存至為關鍵，根據國際期刊npj Clean Water今年刊登的研究，中東約有5000座海水淡化廠，占全球相關產能41.8%。

這些海水淡化廠若受到干擾，可能造成立即性後果，因為科威特的天然淡水儲備有限，必須持續生產淡水以滿足需求。整個波斯灣地區的水資源安全與海水淡化密切相關，因此即使只是局部斷供，也會迅速影響家庭和產業用水。

此外，分析人士警告，海水淡化廠遇襲可能同時干擾水電供應，尤其是在科威特這類利用汽電共生廠同時生產電力和飲水的國家。這樣的互相依賴意味著若附屬系統或建物受損，且相關擾亂進一步加劇，可能導致水電產量下滑。

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