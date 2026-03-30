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伊朗議長放話：別信川普發言 投資想賺錢得反著做

編譯陳苓／綜合外電
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伊朗議長卡利巴夫。（路透）
伊朗議長卡利巴夫。（路透）

美國總統川普伊朗的說法反覆不定，市場跟著上沖下洗。對此，伊朗國會議長卡利巴夫建議投資人，把川普說法當成反指標。

卡利巴夫30日在X平台發文寫道，華府在美股開盤前放出的消息，是「獲利了結的圈套」，為「反向指標」，「要在他們拉高價格時做空、出貨時做多。」

印度媒體NDTV報導，舉例而言，川普在22、23日表示，與伊朗談判進展良好，延後攻擊伊朗能源設施，帶動美股跳高、油價重挫。依照卡利巴夫的建議，投資人不該追逐漲勢，反而要做空股價，並逢低買進原油，原因是衝突並未解決。

幾天後，川普隨後轉為強硬，再次威脅要攻擊伊朗設施，市場跟著翻盤，股市下跌、油價翻高。

卡利巴夫的說法，意思是美方的初步訊號，能讓市場短暫平靜，大型投資人可以在事態惡化影響價格之前，出場或重新布局。交易者之間流傳的資料，似乎支持卡利巴夫的的論點，但這些資料出自觀察、私人資金流等，而非完成調查的法律案件。

一名交易者人士說，這是市場表面底下的真實狀況，美方重大發表前，市場早有布局。這名人士舉例，川普宣布和談前幾分鐘，出現價值5.8億美元的原油期貨大單、標普500期貨出現15億美元的變動、預測市場也有人砸重金下注。

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