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油價飆漲 不滿補貼措施不足 法國運輸業動員示威

中央社巴黎28日專電
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法國油價飆升，政府宣布針對運輸、農漁業者實施補貼措施，但業界普遍認為不足以應對現況，部分運輸業者今天開始動員示威。(路透)
法國油價飆升，政府宣布針對運輸、農漁業者實施補貼措施，但業界普遍認為不足以應對現況，部分運輸業者今天開始動員示威。(路透)

中東戰事導致法國油價飆升，政府宣布針對運輸、農漁業者實施補貼措施，但業界普遍認為不足以應對現況，部分運輸業者今天開始動員示威。

美國與以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗在反擊同時封鎖能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），布倫特原油價格每桶已飆破110美元。

法國政府昨天推出估計耗資達7000萬歐元（約8062億美元）的臨時燃油援助措施，暫時僅針對公路運輸、漁業、農業等特定產業。

計畫重點之一在運輸業，自4月1日起，將向陷入困境的微型及中小企業提供5000萬歐元援助，相當於每公升燃油補貼0.2歐元。

不過，公路運輸業者組織預告本周末開始示威行動，即便政府宣布新措施，也未能減緩業者的焦慮。全國公路運輸聯盟（Fédération nationale des transports routiers）譴責這項援助措施令人「無法理解」、「複雜、繁瑣」，且不足以應對現況。

針對農業，政府規畫免除非道路用柴油消費稅，約每公升0.04歐元。全國農人工會聯盟（FNSEA）副主席斯梅薩爾（Luc Smessaert）在RTL電台節目中回應，非道路用柴油每公升漲了0.6歐元以上，政府卻只給0.04歐元，這是「杯水車薪」，若無更多援助措施，農人將採取行動。

在漁業方面，漁業部長夏波（Catherine Chabaud）宣布提供每公升柴油0.2歐元的補貼。全國生產者組織協會（ANOP）表示，這是救命措施，但遠遠不夠。

歐洲國家因應現況的措施各有不同。西班牙調降增值稅和燃油稅，約可讓駕駛人所付每公升油價下滑0.2到0.3歐元；義大利政府透過降低消費稅來為所有人調降油價，汽柴油價格每公升下調約0.25歐元；德國政府採取監管策略，要求加油站每天只能調整一次價格，並加強對石油公司的管制。

法國世界報（Le Monde）報導，自中東衝突爆發以來，柴油價格上漲近3成，已使一些貨運業者出現虧損，且情況還可能更糟。近期燃油每公升價格達2.4歐元，一個月約漲了0.5歐元。

理論上，貨運業者可透過油價指數化機制把部分漲幅轉嫁給客戶，但漲幅過大時，至少要一個月才能落實調整措施。

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