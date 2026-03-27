伊朗核設施再遭襲 國際原子能機構繼續呼籲「克制」

伊朗 兩座核設施27日遭空襲後，國際原子能機構在社交媒體發文，說該機構總幹事格羅西「再次呼籲保持軍事克制，避免核事故風險」。

國際原子能機構說，已收到伊朗方面通報，位於伊朗亞茲德省阿爾達坎市的一座「黃餅」生產廠當天遭到襲擊，尚無場外輻射水平升高的報告；位於伊朗中央省首府阿拉克市附近的洪達卜核設施當天也遭襲，由於該設施不含申報的核材料，因此未發現輻射風險。國際原子能機構正就伊方通報展開調查。

「黃餅」是鈾的氧化物，通常從粉碎後的天然鈾礦石提取而來。它是核燃料生產過程中必需的一種中間產品，但並不能直接用於核反應堆，而一般用於提煉濃縮鈾。

以色列國防軍證實，以軍當天空襲了伊朗兩座核設施。

當天早些時候，伊朗外交部分管法律與國際事務的副部長加里布阿巴迪在社交媒體上發文，批評格羅西迄今未譴責對伊朗和平核設施的攻擊，也未就戰爭對伊朗受保障監督的核計劃的影響以及使用其他破壞性和非法武器可能造成的後果發出嚴肅警告。

此前，伊朗納坦茲核設施3月1日兩次遭到空襲；布什爾核電站廠區內一棟建築3月17日遇襲；3月21日，納坦茲核設施再次遇襲。