我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽行政令：最快下周一為TSA員工付薪

李昌鈺子女憶父親追求真相：一生致力讓不可能成為可能

伊朗核設施再遭襲 國際原子能機構繼續呼籲「克制」

新華社維也納3月27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

伊朗兩座核設施27日遭空襲後，國際原子能機構在社交媒體發文，說該機構總幹事格羅西「再次呼籲保持軍事克制，避免核事故風險」。

國際原子能機構說，已收到伊朗方面通報，位於伊朗亞茲德省阿爾達坎市的一座「黃餅」生產廠當天遭到襲擊，尚無場外輻射水平升高的報告；位於伊朗中央省首府阿拉克市附近的洪達卜核設施當天也遭襲，由於該設施不含申報的核材料，因此未發現輻射風險。國際原子能機構正就伊方通報展開調查。

「黃餅」是鈾的氧化物，通常從粉碎後的天然鈾礦石提取而來。它是核燃料生產過程中必需的一種中間產品，但並不能直接用於核反應堆，而一般用於提煉濃縮鈾。

以色列國防軍證實，以軍當天空襲了伊朗兩座核設施。

當天早些時候，伊朗外交部分管法律與國際事務的副部長加里布阿巴迪在社交媒體上發文，批評格羅西迄今未譴責對伊朗和平核設施的攻擊，也未就戰爭對伊朗受保障監督的核計劃的影響以及使用其他破壞性和非法武器可能造成的後果發出嚴肅警告。

此前，伊朗納坦茲核設施3月1日兩次遭到空襲；布什爾核電站廠區內一棟建築3月17日遇襲；3月21日，納坦茲核設施再次遇襲。

伊朗

上一則

伊朗議長稱美散布大量假消息「想抑制油價 無人買帳」

延伸閱讀

美以空襲伊朗「黃餅」工廠 未造成放射物外泄

美以空襲伊朗「黃餅」工廠 未造成放射物外泄
川普揚言打擊伊朗電廠 俄外交部盼美有「常識」、勿攻核電廠

川普揚言打擊伊朗電廠 俄外交部盼美有「常識」、勿攻核電廠
最後通牒 川普：伊朗48小時內未開放荷莫茲就轟發電廠

最後通牒 川普：伊朗48小時內未開放荷莫茲就轟發電廠
川普想奪伊朗440公斤濃縮鈾 擬派特種部隊執行高風險任務

川普想奪伊朗440公斤濃縮鈾 擬派特種部隊執行高風險任務

熱門新聞

專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
伊朗德黑蘭一處居民區的建築被毀，該居民區曾在美以軍事行動中遭受襲擊。（新華社）

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

2026-03-25 11:22
川普(右)24日稍早表示，他外交團隊的所有核心成員都已參與談判。左為白宮特使威科夫。(美聯社)

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

2026-03-24 20:39
圖為8日伊朗飛彈襲擊以色列特拉維夫，造成5人受傷。(新華社)

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

2026-03-21 21:44
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
一艘貨船22日行經阿拉伯灣朝荷莫茲海峽方向前進。(美聯社)

伊朗借聯合國機構正式宣布 滿足3條件可安全通行荷莫茲海峽

2026-03-24 21:36

超人氣

更多 >
救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數
班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救

班機延誤別傻站在櫃台等 網教一招快速自救
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊

4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊
奪走四命 紐約法拉盛火災確定為蓄意縱火 房東驅逐訴訟引關注

奪走四命 紐約法拉盛火災確定為蓄意縱火 房東驅逐訴訟引關注