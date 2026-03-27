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2艘援助古巴物資船在加勒比海失蹤 墨西哥展開搜救

中央社墨西哥市26日綜合外電報導
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墨西哥海軍今天表示，2艘從墨西哥載運人道援助物資前往古巴的帆船，未在原定時間抵達古巴首都哈瓦那，至今下落不明，他們已在加勒比海展開搜救行動。

路透報導，墨西哥海軍在聲明中說，這2艘船上周從濱臨加勒比海的昆塔納羅州（Quintana Roo）內的女人島（Isla Mujeres）出發，船上共有9名不同國籍船員；這些船原本預期在24至25日抵達哈瓦那，但至今未收到他們的通訊消息，也無法確認是否已抵達。

這2艘船屬於非政府倡議行動「我們的美洲運輸隊」（Nuestra America Convoy），目的是將糧食、藥品及能源相關物資運送到古巴。志工上周在墨西哥將米、嬰兒濕紙巾、豆類、嬰兒配方奶粉、藥品及其他物資裝船。

自從美國加強對古巴的石油和其他貨物禁運措施後，當地民眾便承受更長時間的停電及日益嚴重的經濟危機。

其他國家民眾為了援助能源短缺的古巴，於是發起各項行動，「我們的美洲運輸隊」便是其一，船隊中另1艘船已於24日抵達哈瓦那。

「我們的美洲運輸隊」的1名發言人透過聲明告訴路透，這2艘物資船「船長和船員都是經驗豐富的水手，船上也都配備適當的安全系統與信號設備。我們正與當局充分合作，也仍相信船員有能力安全抵達哈瓦那」。

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