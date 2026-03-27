伊朗示警：中東飯店接待美軍 一律列為攻擊對象

伊朗軍方警告說，在德黑蘭與美國及以色列 交戰期間，中東地區接待美軍的飯店，將一律列為伊朗的攻擊對象。

法新社報導，伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）昨天在國營電視台表示：「當所有美國人（部隊）進入一家飯店，對我們而言那家飯店就成了美國（據點）。」

薛卡契指出：「難道我們只能袖手旁觀，任由美軍攻擊我們嗎？當我們做出回應，當然要打擊他們所處的任何地方。」

美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，造成伊朗最高領袖哈米尼 （Ayatollah Ali Khamenei）身亡，隨後引發一場擴散至整個中東地區的戰爭。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）昨天在社群媒體 發文，指控駐紮波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）國家的美軍以當地民眾作為「人肉盾牌」。

阿拉奇說，「自從戰爭爆發後，美軍已逃離GCC成員國的美軍基地，轉而藏身飯店和辦公場所」，他呼籲區域內飯店拒絕接待美軍。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）引述消息人士披露，德黑蘭已向中東地區飯店發出「強烈警告」，尤其是阿拉伯聯合大公國（UAE）和巴林當地的飯店。