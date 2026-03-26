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自衛官闖中國使館路徑曝光 請假北上東京、銀座買刀

中央社東京26日專電
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日本自衛隊員持刀闖入中國駐日本大使館遭逮，警方調查發現，23歲現役自衛官村田晃大案發前一天自宮崎出發，搭乘高速巴士前往福岡博多，再轉乘新幹線抵達東京，並在銀座購買刀具、在網咖過夜，隔天翻牆侵入大使館。

日本電視台報導，24日上午，位於東京港區的中國大使館館方人員發現村田出現在館區內，並在館內植栽中發現一把刀刃長約18公分的刀具。

根據警視廳調查，村田隸屬於宮崎縣蝦野市的陸上自衛隊蝦野駐屯地。調查顯示，村田23日請假離隊，24日當天未依規定出勤，屬於無故缺勤狀態。

調查人員還原村田的行動軌跡，他23日從宮崎搭乘高速巴士前往福岡博多，隨後轉乘新幹線北上，於深夜抵達東京車站。抵達後，他前往人潮眾多的銀座，在當地量販店購買刀具，並於網咖過夜，隔天前往中國大使館。

警方研判，他可能在周邊徘徊，選擇從使館隔壁建築物翻越圍牆，進入使館內。

村田供稱，他「想見中國大使，向他表達意見；若未被接受，打算用刀自殺來引發關注。」至於想要傳達何種意見，他表示「希望中國不要對日本採取強硬態度。」

防衛省表示，村田於2024年度通過「一般幹部候補生」考試，被錄取為陸上自衛隊員，不過徵選過程中沒有實施性格評估的適性測驗。

防衛省也表示，沒有接獲關於村田勤務態度或言行有問題的報告，此案屬於村田的「個人行為」，後續將依調查結果嚴正處理。

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