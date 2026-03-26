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波灣國家盼參與美伊談判 控伊朗收荷莫茲海峽通行費

中央社利雅德26日綜合外電報導
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伊朗對行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻強制徵收「安全通行費」。示意圖（路透）
伊朗對行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻強制徵收「安全通行費」。示意圖（路透）

波斯灣國家今天表示，他們希望參與美國與伊朗之間的任何談判。波斯灣合作理事會強調，儘管成員國擁有自衛權，但仍傾向透過外交手段解決衝突。

法新社報導，波斯灣合作理事會（GCC）祕書長布達維（Jasem AlBudaiwi）在電視演說中表示：「我們強調，有必要讓波斯灣合作理事會成員國參與任何旨在解決這項危機的談判或協議，以利加強區域的安全與穩定。」

布達維今天公開指控，伊朗對行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻強制徵收「安全通行費」。

荷莫茲海峽是全球重要的石油運輸航道樞紐，伊朗近期對該海域的管控動作已引發國際高度關注。

美聯社報導，布達維是首位指控伊朗強行徵收通行費的高階官員。

伊朗當局選擇性封鎖荷莫茲海峽，不讓與美國和以色列戰爭行動有關聯的船隻通行，但允許零星船隻通過。

根據與伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guard）關係密切的法斯通訊社（Fars）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗國會議員庫基（Mohammadreza Rezaei Kouchi）表示，國會正在推動將收費程序法制化。

庫基宣稱：「我們提供了海域安全，船隻與油輪支付費用理所當然。」

根據海事數據公司勞合商情社（Lloyd's List Intelligence），伊朗正在實質上運作「收費站」機制，要求通過船隻必須提供貨物艙單、船員清單及目的地供其「地緣政治審查」。據報，已有至少兩艘船隻以人民幣結算通行費。

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