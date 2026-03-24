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捷克無人機工廠疑遭恐攻 政府促國防業者提升防護

中央社布拉格24日專電
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一家位在捷克巴多比契的軍火公司近日發生火災，警方目前朝「恐怖攻擊」方向調查；專家指出，不排除這起事件可能與俄羅斯有關。捷克政府已敦促各國防業者評估風險，改善設施的防護能力。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，捷克軍火公司LPP Holding位在巴多比契（Pardubice）的工廠20日上午發生火災，一座倉庫遭燒毀，附近行政大樓亦遭損毀。事件未造成人員傷亡，損失仍在評估中。

警方已完成現場初步勘查，並有反恐專家、情報機構及專業鑑識團隊參與。調查人員認為這涉及蓄意行為，所有可能性都指向人為縱火。警方表示，此類攻擊在捷克相當罕見。

捷克安全專家克日什（Zdeněk Kříž）告訴捷克新聞通訊社，LPP Holding生產烏克蘭無人機，不排除這起事件可能與俄羅斯有關，俄羅斯長期利用破壞行動和秘密作戰作為施壓手段，「那些研發、生產烏克蘭武器系統的工廠，可能會成為這類行動的目標」。

事件發生後，捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）呼籲國防企業加強設施安全。「我想在此向所有生產國防或軍事相關材料的製造商傳達一個訊息…請確保你們的場地受到妥善保護。遭到攻擊的公司場地保護並不充分，雖然有警衛，但入侵非常容易。」

巴比斯建議，把更嚴格的安全要求納入企業取得或維持營運許可的條件。「我考慮是否應將設施安全程度納入營運許可的考量。我認為這很重要，這不僅符合企業自身利益，也符合社會的整體利益。」

然而，LPP Holding否認其場地安全不足的說法。LPP Holding發言人陶貝羅娃（Martina Tauberová）表示，事發工廠設有標準及高於標準的安全措施，並稱此類攻擊對私人企業難以防範。

在此事件後，多家捷克軍工企業已開始提升防護措施。捷克軍用飛機製造商Aero Vodochody表示，已強化現場安全、加強空域監控，並讓消防隊進入全面戒備狀態。捷克軍事訓練模擬公司Bagira Systems、武器製造商Česká zbrojovka也表示，正檢討或加強安全防護措施。

捷克國防與安全工業協會負責人海尼克（Jiří Hynek）則表示，安全措施會因企業生產項目不同而有很大差異。「如果你生產的是炸藥，安全等級會明顯高於例如生產防毒面具的企業。動作感測器、監控系統或門禁卡都是常見手段。」

海尼克也指出，安全不能只狹義看待，因為漏洞可能存在於供應鏈其他環節。「如果你想干擾捷克的火藥生產，不一定要直接攻擊火藥製造商…你可能會鎖定化工產業。透過破壞硝酸生產，就能有效癱瘓彈藥製造。」

相關討論也延伸到國家應扮演的角色。儘管巴比斯強調企業責任，海尼克認為，最終仍取決於政治決策。

他說：「根據國家防衛法，政府負責確保國家防衛。如果政府認為某些戰略性生產至關重要，就可以採取相應措施。」

海尼克補充，實務上多數國家採取公私責任並行的模式，在大多數情況下，安全責任由企業承擔，但對於特別具有戰略性的生產，會由國家提供額外支援。

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