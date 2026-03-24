菲總統宣布國家能源緊急狀態 應對伊朗衝突

菲律賓總統小馬可仕。(路透)

路透24日報導，菲律賓總統小小馬可仕當天宣布國家能源緊急狀態，以應對中東衝突及該衝突對菲國能源供應構成的「緊迫危險」。小馬可仕並表示，由於航空燃油短缺，飛機可能停飛。

小馬可仕在一份行政命令指出，已成立一個委員會，負責確保燃料、食品、藥品、農產品和必需物資，能夠妥善運輸、供應、分配和取得。

小馬可仕說，這場衝突已對全球能源市場造成不確定性，嚴重擾亂供應鏈，並為國際油價帶來巨大波動和上漲壓力，從而威脅菲國能源安全，宣布能源緊急狀態將使政府能根現有法律，針對問題實施經妥善協調的措施，應對全球能源供應和國內經濟擾動的風險。

路透說，該項宣布效力為一年，授權政府採購必需的燃料和石油產品，以確保必要時能有供足供給量；若有需要，政府將預付部分合約金額。

菲律賓能源部長賈林24日稍早在記者會說，根據目前能源消耗水平，菲國約還有45天的燃料供應量，政府正致力從東南亞和該區域外的國家，採購100萬桶石油以建立儲備，作為緩衝措施。

另外，小馬可仕接受彭博訪問時說，由於伊朗戰爭導致航空燃油短缺，飛機可能停飛。

小馬可仕向彭博說，幾個國家已通知菲律賓的航空公司，他們無法為飛機加油，迫使菲國航空公司要攜帶去、回程航班的燃料。

法新社報導，越南航空公司將自4月起每周暫停23個國內航班。越南各家航空公司也正考慮對國際航線加收燃油附加費，最快4月生效，意味票價將漲。

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