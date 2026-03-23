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伊朗媒體：談判假消息 欲為暗殺伊朗議長創造條件

內唐亞胡稱與川普通話 以色列續襲伊朗黎巴嫩

中央社耶路撒冷23日綜合外電報導
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美國總統川普(右)和以色列總理內唐亞胡(左)去年12月29日在佛州海湖莊園會面後，在新聞發布會上握手。路透
美國總統川普(右)和以色列總理內唐亞胡(左)去年12月29日在佛州海湖莊園會面後，在新聞發布會上握手。路透

以色列總理內唐亞胡今天表示，他與美國總統川普通話，川普認為美以在伊朗的軍事成果可望化為談判協議，以保護以色列利益，並說以色列持續襲擊伊朗和黎巴嫩。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在一段影片聲明中表示：「川普總統認為可望利用以色列國防軍（IDF）和美軍取得的重大成果在協議中實現戰爭目標，這項協議將保護我們至關重要的利益。」

他說：「我們無論如何都會捍衛我們至關重要的利益。」他還說：「與此同時，我們持續襲擊伊朗和黎巴嫩。」

內唐亞胡重申，持續的襲擊行動「正在摧毀伊朗飛彈計畫與核子計畫」，同時「對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）造成重大損失」。

他說：「就在數天前，我們又殲滅了兩名（伊朗）核子科學家，這一切還沒結束。」

川普稍早剛宣布與伊朗高層進行「非常好」的談判，但未透露對象。

美國媒體Axios引述一名不具名以色列官員說法報導，川普談判的對象是伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），但卡利巴夫在社群平台X發文表示沒有與美方談判。

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