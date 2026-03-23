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IEA：中東逾40項資產重創 破壞力「超3次能源危機總和」

編譯葉亭均／綜合外電
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國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）。路透
國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）。路透

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示，中東戰爭已對當地九個國家的40多項能源資產造成「嚴重或極為嚴重」的破壞，這可能在衝突結束後仍持續干擾全球供應鏈。他也表示，IEA正與亞洲和歐洲各國政府磋商，如有必要，將釋出更多石油儲備。

比羅爾今天（23日）在澳洲首都坎培拉的國家新聞俱樂部表示，中東逾40項能源資產嚴重受損，代表著油田、煉油廠和輸油管線需要一段時間才能恢復運作。

伊朗戰爭進入第四周，已撼動整個能源供應鏈，荷莫茲海峽幾近關閉，導致原油、天然氣與燃料價格飆升。比羅爾指出，目前的干擾影響程度，相當於1970年代兩次重大石油危機以及2022年俄羅斯入侵烏克蘭後引發的天然氣危機「全部加在一起」。

他表示：「不僅是石油與天然氣，全球經濟的一些重要命脈，例如石化產品、肥料、硫磺、氦氣，它們的貿易也全部受到干擾，這將對全球經濟造成嚴重後果。」

比羅爾指出，由於亞洲高度依賴來自中東地區的原油，亞洲正處於這場危機的最前線。

比羅爾表示，若伊朗戰爭在未來幾天或幾周進一步擾亂全球能源市場，如果有必要，可以進一步釋出石油儲備。

IEA會員國已於3月11日同意釋出創紀錄的4億桶戰略儲油，以抑制全球原油價格飆升情勢。此次釋放相當於整體儲備量的20%。

然而，由於通過荷莫茲海峽的航運幾乎停擺，解決燃料供應中斷問題的真正方法，仍是重新開放這條重要的貿易航道。

比羅爾表示，不會設定特定的油價水準作為再次釋出儲油的觸發條件。

他說：「釋出石油儲備可以安撫市場，但這並不是解決方案，只能減輕經濟所承受的痛苦。」

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