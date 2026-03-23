整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．23最新戰況

川普總統。（路透）

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊23日進入第24天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普 在媒體記者採訪以及社交媒體帖文中表示，美國與伊朗在過去兩天進行了「非常良好且富有成效」的對話，對話已形成協議要點，美國將「推遲5天」打擊伊朗發電站。

以色列媒體援引消息人士的話報導，與美方進行會談的是伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫。

以色列《耶路撒冷郵報》披露，美國高級官員近日向以色列和其他國家通報稱美方「可能別無選擇」，只能對伊朗哈格島發動地面軍事行動。

據希臘媒體報導，美國「福特」號航空母艦23日抵達希臘南部克里特島蘇達灣，預計將在此進行為期一個多星期的維修，該航母洗衣房近期發生火災，導致航母多個艙室以及100多個床位被毀。

伊朗

據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗外交部表示，伊朗和美國之間不存在任何對話。伊朗法爾斯通訊社也援引消息人士的話報導，伊朗方面與川普沒有任何直接或間接接觸。

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，在「真實承諾－4」行動第76波攻勢中，使用無人機以及「吉亞姆」和「佐勒菲卡爾」導彈，對以色列軍隊基礎設施和美國基地進行了打擊。「真實承諾－4」第75波攻勢的打擊目標包括以色列多處軍事部署點和美軍位於沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，一架美國戰鬥機被擊中，在科威特墜落。

伊朗總統裴澤斯基安在社交媒體發文說，荷莫茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。伊朗外交部發表聲明，強調荷莫茲海峽並未被封鎖，在遵守因戰爭形勢而採取的必要措施前提下，船舶仍可繼續在該水道航行。

伊朗武裝部隊發表聲明表示，如果川普襲擊伊朗發電站的威脅付諸實施，伊朗將立即採取全面關閉荷莫茲海峽等4項「懲罰性」措施。

伊朗國防委員會發表聲明說，一旦敵人攻擊伊朗的海岸或島嶼，伊朗將立即在波斯灣所有航道上布設各類水雷，「封鎖」整個波斯灣。

伊朗議長卡利巴夫在社交媒體發文稱，除了美國軍事基地，資助美國軍事行動的金融機構也是伊朗「合法打擊目標」。

伊朗布什爾省氣象局總部大樓凌晨和上午兩次遭美國和以色列襲擊，正在總部大樓內值班的氣象局機場部門負責人優素福·蘇卜哈尼奈斯卜身亡。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，美國和以色列軍隊襲擊了伊朗南部港口城市阿巴斯港一家廣播電台，造成1人死亡、1人受傷。

以色列

以色列國防軍發表聲明稱，以軍大規模打擊伊朗首都德黑蘭的基礎設施。

以色列國防軍發言人埃菲·德夫林表示，以色列打擊伊朗和黎巴嫩真主黨的軍事行動預計還將持續「數周」。

沙烏地

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，衛星圖像顯示，一台可探測遠程目標的美製軍用裝備AN/FPS-117雷達在沙烏地阿拉伯拉夫哈地區被摧毀。目前美軍尚未對此做出回應。

俄羅斯

俄羅斯外交部長拉夫羅夫與伊朗外交部長阿拉格齊通電話。拉夫羅夫譴責美以對伊朗核基礎設施發動的襲擊，認為這將威脅俄羅斯人員安全，並可能對波斯灣地區所有國家的生態環境造成「災難性後果」。