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瑞媒：雪況不穩 阿爾卑斯山滑雪季死亡增至127人

中央社蘇黎世22日專電
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阿爾卑斯山。(美聯社)
阿爾卑斯山。(美聯社)

受到氣候變遷影響，2025至2026滑雪季阿爾卑斯山降雪狀況不穩定，長期降雪不足，卻突然出現大量新雪後，進而影響雪層結構。瑞士媒體統計，今年滑雪季整體山區已有127人死於雪崩事故，遠多於去年的70人，值得高度關注。

滑雪季即將進入尾聲，今年初幾次強降雪為阿爾卑斯山區帶來豐沛雪量與滑雪人潮。根據瑞士聯邦降雪與雪崩研究所（SLF）公布的資料，自2月起阿爾卑斯山大部分地區雪況處於5級中的第4級危險警報。

今年危險區域範圍很大，幾乎橫跨整個阿爾卑斯山脈，海拔2000公尺以上地區尤其受到影響。據以往經驗，一個冬季只有少數幾天會出現這種危險級別，而且整個瑞士阿爾卑斯山同時受影響的情況相當罕見。

這個機構的研究顯示，由於雪季前期的整體降雪少，而突然出現大量新雪，導致雪層結構非常不穩定。更因暴風雪天氣，使得雪層下部變得鬆軟且脆弱，容易引發雪崩。雪崩發生如同一座紙牌屋，若上層重量增加，整座紙牌屋就會倒塌。

從事登山嚮導工作將近50年，並教授雪崩相關課程的資深教練施密德（Peter Schmid）對瑞媒展望報（Blick）表示，警報4級以上即使對專業人士也是高風險時刻，非專業人士離開道路、纜車區域或滑雪道更是危險。即使是冬季極限運動的高手也不應輕易嘗試。但只要滑雪場仍然開放，在規定的滑雪區域內運動，通常是安全的。

瑞士廣播電視台（SRF）盤點自去年10月至今的雪季事故，阿爾卑斯山因雪崩死亡人數升高，這個冬季已達127人，遠高於去年的70人和前年的87人，其中瑞士約有15人因雪崩喪生，在歐洲排名第4；義大利有33人，法國有31人，奧地利則有24人。

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