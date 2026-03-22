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古巴為美國可能攻擊做準備 表態願對話

全國大停電之際 古巴為美國可能攻擊做準備 表態願對話

中央社華盛頓22日綜合外電報導
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古巴外交部副部長德柯西奧。(歐新社)
古巴外交部副部長德柯西奧。(歐新社)

根據今天播出的訪談內容，古巴外交部副部長德柯西奧告訴美國媒體，這個共產國家正就美國可能發動攻擊進行準備，但強調古巴與華府「沒有爭端」。

法新社報導，德柯西奧（Carlos Fernandez de Cossio）接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時指出：「我們的軍隊隨時準備就緒，這些天來更為軍事侵略的可能性在做準備，但我們衷心希望這種情況不會發生。」

德柯西奧說：「古巴和美國之間沒有爭端，我們確實有保護自身的需要和權利，但我們也願意坐下來對話。」

這段訪談播出時，古巴當局今天正在全力搶修電力系統，以恢復全島供電。這是一周內第2次全國性大停電，主因基礎設施老舊及美國石油封鎖，導致電網難以負荷。

德柯西奧在這場大停電發生前錄製的訪談中指出：「我們正盡可能積極主動，以因應當前局勢。我們確實希望，無論用什麼方式，會有燃料運抵古巴，也希望美國實施的這項封鎖不會繼續，也不可能永遠維持下去。」

自從2024年來，古巴已經發生7次全國性大停電。民眾憂心冰箱裡的食物變質，經濟危機下的其他困境也與日俱增，導致民不聊生。

美國總統川普威脅對向古巴銷售石油的國家加徵關稅。自從1月9日以來，古巴未再進口任何石油，不僅衝擊電力產業，也導致航空公司被迫減少航班，重創作為國家經濟命脈的觀光業。

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