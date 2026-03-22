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台客愛買 韓寢具店老闆：沒台灣人開不了店

編譯吳孟真／綜合外電
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棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。美聯社
棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。美聯社

南韓去年迎來創紀錄的1,894萬名外國觀光客，棉被等韓式生活用品，正逐漸被納入外國觀光客的購物清單。首爾有棉被店老闆更說，台灣旅客是生意的一大支柱。

首爾知名觀光景點廣藏市場，不僅是美食據點，近年也成為觀光客購買韓式生活用品的購物熱點。其中，寢具店密集的巷弄，已形成自成一格的商圈和獨立購物通路。巷弄裡，商店內外傳來的中文與日文對話，甚至多過韓文，這裡的顧客多為來自台、港等華語地區的旅客。

寢具店老闆宋龍錫（音譯）表示，「許多人專程從台灣來買棉被，有的會透過網路下單」，「如果沒有台灣顧客，我們恐怕經營不下去」。

外國觀光客主要尋找功能性的棉被。過去，高保暖的超細纖維棉被，或可在夏季降低體溫的涼感材質棉被，最受關注；如今需求擴大至抗敏、防靜電等更多依功能和用途區分的產品。此外，隨著觀光客需求增加，棉被真空壓縮包裝等客製化服務也同步擴展。

對韓製棉被的偏好，也和對原產地的觀感有關。部分華語地區的年輕族群受反中情緒影響，排斥陸製產品，轉而尋求被視為品質與信賴度相對較高的韓製商品。台灣寢具製造有限且高度仰賴進口，韓製商品逐漸成為替代選項。

海外民眾日益認為韓製棉被具有高性價比，尤其是網民。美國亞馬遜等全球電商平台上，韓製棉被和寢具已發展為獨立商品類別，並吸引來自北美與歐洲等西方市場的購買評價。

除棉被外，蕎麥枕等機能枕頭也受到歡迎。防彈少年團（BTS）成員柾國使用後，這款枕頭便在粉絲間傳開。

另外，韓式傳統棉紗巾、搓澡巾、阿嬤風的碎花背心，以及鋁製鍋具等大受歡迎。除作為紀念品外，體驗韓國日常文化的需求升溫，加上價格實惠且滿意度高，都是帶動消費的因素。

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