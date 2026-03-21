整理包╱美以對伊朗軍事打擊 3．21最新戰況

以色列在與黎巴嫩接壤的邊境一側攔截下飛彈。(路透)

美國和以色列 對伊朗 發動的軍事打擊21日進入第22天。以下是最新戰事速覽：

美國

美國總統川普在社交媒體發文稱，美國「非常接近」實現其目標，正考慮逐步降級針對伊朗的軍事行動。他還表示，荷莫茲海峽必須由使用該海峽的國家守衛。

據美媒報導，美國軍方正向中東地區增派3艘軍艦和約2500名海軍陸戰隊員。

據Axios新聞網站報導，川普政府正在考慮占領或封鎖伊朗石油出口樞紐哈格島，以施壓伊朗重新開放荷莫茲海峽。

哥倫比亞廣播公司援引消息人士的話報導說，美國正在制定戰略方案，以奪取伊朗的「核儲備」。

伊朗

伊朗總統裴澤斯基安表示，伊朗不尋求同伊斯蘭國家發生衝突或戰爭。他說：「我們無意與伊斯蘭國家產生任何分歧。我們不尋求與伊斯蘭國家發生衝突或戰爭。他們是我們的兄弟。」

伊朗伊斯蘭共和國通訊社21日報導，裴澤斯基安當天與印度總理莫迪通電話時表示，只有美國和以色列立即停止侵略行為並保證此類侵略行為不會再次發生，才能結束該地區的戰爭和衝突。莫迪強調，戰爭不符合任何一方的利益，各方必須盡快轉向和平道路。

伊朗外交部長阿拉奇說，伊朗不接受臨時停火，而是要求全面結束戰爭，包括確保伊朗不再遭受攻擊，並對伊朗遭受的損失進行賠償。他還說，不認為美國做好了談判的準備。

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門發表聲明，宣佈發動「真實承諾-4」行動第70波攻勢和第71波攻勢，針對超過55處以色列軍事設施和美軍在中東的基地實施了打擊，並稱「新的戰術和更現代化的作戰系統投入使用」。

伊朗媒體援引伊朗原子能組織聲明報導，以色列和美國當天襲擊了伊朗納坦茲鈾濃縮設施，該設施暫未發生泄漏。國際原子能機構表示，目前暫未監測到場外輻射水平上升。

多家伊朗媒體援引伊朗武裝部隊發言人的話報導說，若美國和以色列再次襲擊波斯灣的民用船隻，伊朗將採取嚴厲的對等行動。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部表示，如果伊朗基礎設施繼續遭到打擊，那麼將攻擊美以更多、更重要的基礎設施。

伊朗文化遺產、旅遊和手工業部就該國歷史古蹟法拉克·奧爾·阿夫拉克城堡遭美以空襲正式向聯合國教科文組織提出申訴。

以色列

以色列國防部長卡茨表示，在接下來的一周，以色列與美國將「顯著加大」對伊朗的軍事打擊力度。

以色列國防軍發表聲明說，以軍正在打擊位於德黑蘭的「伊朗政權目標」。沙烏地阿拉比亞電視台援引以色列消息人士的話報道，伊朗治安部隊司令艾哈邁德-禮薩·拉丹成為以軍針對德黑蘭空襲的目標。

以色列國防軍還稱，以軍當天對德黑蘭多處彈道導彈生產設施發動大規模空襲。

以色列公共廣播公司援引知情人士的話報道說，美軍襲擊了伊朗納坦茲鈾濃縮設施。

俄羅斯

據克里姆林宮網站消息，俄羅斯總統普亭就諾魯孜節向伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈米尼和總統裴澤斯基安致以節日祝賀。普京表示，在當前的艱難時刻，俄羅斯始終是伊朗忠實可靠的伙伴。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，美國和以色列對伊朗核設施的襲擊行為公然違反國際法，給整個中東地區帶來切實的災難風險，其目的顯然是想進一步破壞地區和平、穩定與安全。

阿聯酋

包括阿聯酋在內的22個國家發表聯合聲明，譴責伊朗針對商船和民用基礎設施的襲擊，包括石油和天然氣設施。聲明呼籲伊朗立即停止威脅和阻礙荷莫茲海峽商業航運的行為。