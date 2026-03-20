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伊朗戰火衝擊供氣 亞洲國家紛紛擴大使用最骯髒化石燃料

編譯陳律安／綜合外電
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燃氣供應吃緊，亞洲國家擴大使用煤炭。美聯社
燃氣供應吃緊，亞洲國家擴大使用煤炭。美聯社

伊朗戰火持續延燒，迫使亞洲國家轉用煤炭，彌補液化天然氣（LNG）的供應缺口。

彭博資訊報導，中東戰事升級，影響這個重要天然氣產區的出口，從南韓、印尼、到孟加拉等亞洲國家，都正在優先採用煤炭作為發電來源。擁有舉世最大LNG出口設施的卡達，是供給受擾最嚴重的國家之一。

對波灣能源設施的攻擊愈演愈烈，導致卡達拉斯拉凡LNG廠嚴重受損。隨燃氣價格飆漲，亞洲國家開始找尋替代電力來源，也就是加碼使用主要燃料來源燃煤。

中國、印度、及台灣，是亞洲前三大卡達天然氣的採購大國。

Rystad Energy分析師蔡山姆（音譯）表示，「燃煤已是亞洲發電組合的主力，占比超過40%–50%，且其成本向來比天然氣更有競爭力」，「如今燃氣需求正遭受加速摧毀，價格敏感的買家已無法承受LNG價格」。

蔡山姆表示，最明顯的例子是孟加拉，該國已削減對發電廠與肥料生產商的天然氣供應，並改以燃煤發電作為替代。他預期，類似情況也將在南亞與東南亞等地上演，因為各國政府不願承擔停電的政治代價。

天然氣價格飆升已傳導至煤炭市場。作為亞太基準的紐卡索期貨價格，已升至2024年底來最高水準。

這也迫使區域煤炭生產國增加出口。全球最大燃煤供應國印尼已允許礦商提高產量，反轉先前為支撐價格的限產政策。

其他措施包括南韓解除燃煤發電的產能上限，而日本大型電廠則表示，若中東供應持續中斷，可能轉而使用煤炭。在此同時，菲律賓正與印尼磋商，以確保取得更多煤炭，維持電力供應穩定。

重新轉向最骯髒化石燃料的意願，清楚顯示經濟現實已凌駕環保目標。中東局勢帶來的干擾，也讓外界質疑，相對乾淨的天然氣是否真為邁向再生能源的過渡能源。

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