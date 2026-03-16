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歐盟強調不屈服壓力 拒重新進口俄羅斯能源

中央社布魯塞爾16日專電
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歐盟能源政策執行委員約根森（Dan Jorgensen）。路透
歐盟能源政策執行委員約根森（Dan Jorgensen）。路透

中東戰火助漲國際能源價格，負責歐盟能源政策的執行委員約根森（Dan Jorgensen）今天表示，儘管面臨壓力，歐盟不會屈服，不打算重新進口俄羅斯的能源。

歐盟各國能源部長今天於布魯塞爾舉行會議，討論包含能源安全在內的多項議題。近期受到中東戰火波及而飆漲的能源價格議題同樣受到關注，歐盟內部也不乏呼籲在能源議題上重新審視與俄羅斯關係的聲音。

據政治新聞網站POLITICO歐洲版，約根森出席會議並接受媒體採訪時指出，歐盟絕不會屈服於壓力，並不打算重新進口俄羅斯的能源。歐洲不能間接資助俄羅斯發動野蠻且非法的戰爭。

約根森說，長期以來過度依賴俄羅斯能源，使得俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）得以利用能源進行勒索，甚至將能源武器化。歐盟決心在這些問題上保持既定方針，若重蹈覆轍將是一大失策。

約根森的發言反映了歐盟執委會一貫的立場，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）11日時也曾公開表示，在目前的危機中，有人主張應該放棄長期戰略，甚至重新回頭依賴俄羅斯的化石燃料，「這是一個戰略性的錯誤，這樣做會變得更加依賴、更加脆弱，也更加衰弱」。

儘管歐盟執委會採取強硬態度，但歐盟成員國之間仍有分歧。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）向來支持恢復與俄羅斯貿易，同時反對歐盟的新一輪制裁手段；比利時總理德威弗（Bart De Wever）則呼籲歐盟應該與俄羅斯展開談判，以便重新獲得「廉價能源」。

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