Kpop獵魔女團奧斯卡抱2大獎 李在明：韓國無比驕傲

韓國總統李在明。(美聯社)

動畫片「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）今天在奧斯卡 奪下2項大獎。韓國總統李在明 表示，感謝所有製作團隊，「你們為大韓民國以及全世界的韓國人帶來無比驕傲。」

「Kpop獵魔女團」今天在第98屆奧斯卡頒獎典禮上，榮獲最佳動畫長片與最佳原創歌曲兩項大獎。在這部動畫電影中，融合許多韓國傳統文化、K-pop元素，因此被韓國媒體評價將K-文化推向全世界。

韓國總統李在明今天在社群媒體 上X表示，「對於在全球電影界最具權威的舞台上取得如此重要的成果，我與全體大韓民國國民一同給予熱烈掌聲。」

李在明提到，「Kpop獵魔女團」展現了文化能跨越國界和語言、連結世界各地人心的力量，「K-pop充滿活力的能量、韓國特有的情感，以及創新的想像力相互融合，帶來嶄新的樂趣，也讓我們文化的視野更加開闊。」

就如共同導演瑪姬．姜（Maggie Kang）在得獎時所說，李在明強調，「以我們為主角的故事在世界舞台上發光發亮，確實花了很長時間，但以今日的成果為基礎，下一代創作者將能在更大的舞台上、更迅速地實現更宏大的夢想。」

李在明也提到韓國獨立運動家、被現代韓國人稱為「國父」的金九，「金九先生曾夢想韓國成為高尚而嶄新的文化之源、目標與典範，如今正逐漸成為現實。」