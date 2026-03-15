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伊朗女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

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伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

中央社巴黎15日綜合外電報導
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伊朗女子足球隊隊長甘巴里已經撤回對澳洲的庇護申請，成為第5位改變心意的團隊成員。(路透)
伊朗女子足球隊隊長甘巴里已經撤回對澳洲的庇護申請，成為第5位改變心意的團隊成員。(路透)

伊朗國營媒體今天報導，到澳洲參加女足亞洲盃的伊朗女子足球隊隊長甘巴里已經撤回對澳洲的庇護申請，成為第5位改變心意的團隊成員。

路透報導，伊朗通訊社（IRNA）指出，甘巴里（Zahra Ghanbari）將從澳洲前往馬來西亞，然後飛回伊朗。

在此之前，已有3名球員及一名後勤人員於近日陸續撤回庇護申請，前往馬來西亞。

人權團體多次指控伊朗當局以恐嚇親人或威脅查封財產等方式對人在海外的運動員施壓，藉以阻止她們投誠或發表反對這個伊斯蘭共和國的言論。

伊朗女子足球隊在澳洲參加亞洲盃時拒唱國歌，在國內被貼上「戰時叛徒」標籤。這支代表隊於賽後曾有7人在澳洲尋求庇護。

在甘巴里據報決定放棄庇護後，目前僅剩兩人預計會留在澳洲。要返回伊朗的球員目前在馬來西亞吉隆坡一家飯店等待後續行程。

澳洲當局沒有立即針對甘巴里目前情況發表評論。上週先有一位球員改變想法，之後又有另外兩位球員和一位職員於14日離開澳洲。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）當天發表聲明說，澳洲政府給予團隊成員尋求庇護的機會，但球員們面臨「極其困難的抉擇」。

這場足球風波正值美國和以色列空襲伊朗，中東局勢動盪之際。

▼收聽一洲焦點Podcast：

澳洲內政部長柏克(中)3月9日與五名獲得澳洲政府政治庇護的伊朗國家女子足球隊隊員...
澳洲內政部長柏克(中)3月9日與五名獲得澳洲政府政治庇護的伊朗國家女子足球隊隊員合影，右二為隊長甘巴里。(路透)

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