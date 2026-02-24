墨西哥瓜達拉哈拉暴力肆虐 主辦世界盃賽事安全受矚

我的頻道

中央社瓜達拉哈拉23日綜合外電報導
墨西哥哈里斯科州（Jalisco）雅克龍球場（Akron Stadium）是2026世界盃比賽場地之一。路透
墨西哥哈里斯科州（Jalisco）雅克龍球場（Akron Stadium）是2026世界盃比賽場地之一。路透

瓜達拉哈拉這座城市上周末與墨西哥其他地區一同爆發幫派暴力事件，起因是軍方擊斃一名惡名昭彰的毒梟。如今，瓜達拉哈拉正忐忑不安地迎接今夏世界盃賽事，屆時該市將承辦4場比賽。

法新社報導，由於墨西哥與美國及加拿大共同主辦本屆世界盃，當局正試圖藉助科技確保這項全球頂尖體育盛會的安全。

瓜達拉哈拉（Guadalajara）所在的哈里斯科州（Jalisco）政府，計畫動用無人機、反無人機設備，以及人工智慧驅動的影像監控系統等多項工具，為賽事提供安全防護。

之所以有這些準備，是因為哈里斯科州近來深受人口失蹤與非法埋葬風暴所苦，而瓜達拉哈拉因為殘酷的毒品相關暴力，失蹤人口數比墨西哥其他城市都還要高。

哈里斯科新世代幫派（Jalisco New Generation Cartel）首領、被列為墨西哥與美國頭號通緝犯之一的歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），22日在距瓜達拉哈拉約130公里處的軍事行動中喪生。

該幫派隨即展開報復，與安全部隊爆發激烈槍戰，導致墨西哥各地至少57人死亡，包括士兵與幫派分子，另外，墨西哥有20個州的公路遭到封鎖。

隨著巴士和商家遭縱火焚毀，當局一度暫停了瓜達拉哈拉及中部克雷塔羅州（Queretaro）的足球賽事。

足球世界管理機構國際足總（FIFA）拒絕針對這起發生在世界盃主辦城市之一的暴力事件發表評論。

瓜達拉哈拉街頭今天依舊顯得空空蕩蕩，商家持續歇業、哈里斯科州學校停課，另有約10幾個州也宣布停課。

墨西哥 世界盃 無人機

