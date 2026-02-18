歐洲首架航班飛抵委內瑞拉 自馬杜洛遭推翻以來首見

西班牙航空公司歐羅巴航空（Air Europa）一架班機18日在委內瑞拉降落，這是美國抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，首架抵達委國的歐洲商業班機。路透

根據航班追蹤系統，西班牙航空公司歐羅巴航空（Air Europa）一架班機今天在委內瑞拉 降落，這是美國抓捕總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）以來，首架抵達委國的歐洲商業班機。

法新社報導，去年11月底，美國示警當地可能出現軍事行動後，多家國際航空公司陸續停止飛往委內瑞拉。

這架波音787-9「夢幻客機」於當地時間晚間9時降落在西蒙玻利瓦國際機場（Simon Bolivar International Airport）。這座機場主要對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）提供服務。

自美軍突襲委內瑞拉抓捕馬杜洛後，美國總統川普 與委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）建立合作關係。

上月底，川普呼籲恢復飛往委內瑞拉航班。

西班牙媒體報導，西班牙航空公司伊比利亞航空（Iberia）正在評估安全保證，之後才會宣布復飛計畫。

TAP葡萄牙航空（TAP Air Portugal）已表示將恢復航班。哥倫比亞航空公司（Avianca）與巴拿馬航空公司（Copa Airlines）則已重啟營運。

為促使美國航班恢復，川普政府已解除自2019年起禁止美國航空公司飛往委內瑞拉的禁令。