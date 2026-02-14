我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

「女賭神」曹紅 靠21點翻身 被拍成好萊塢電影

京東法國倉庫被盜 多數物資已順利追回

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國電商巨頭京東一處位於法國巴黎的倉庫，去年12月傳出被盜，據報該案件的偵破工作取得階段性成果。圖為民眾在北京京東MALL購物。（中新社資料照片）
中國電商巨頭京東一處位於法國巴黎的倉庫，去年12月傳出被盜，據報該案件的偵破工作取得階段性成果。圖為民眾在北京京東MALL購物。（中新社資料照片）

中國電商巨頭京東一處位於法國巴黎的倉庫，去年12月傳出被盜，據報該案件的偵查工作取得階段性成果，在法國巴黎警方的全力偵破及中國駐法大使館的支持下，案件涉及的絕大多數被盜物資已順利追回。

京東方面表示，將全力配合巴黎警方做好失竊貨物的後續追回與交接工作，保障相關物資妥善處理。

京東也表態，將繼續扎根法國、合規經營，進一步加大在法投資力度，通過建設超級供應鏈，為歐洲的消費者和企業提供更多服務。

關於此次竊盜案，此前傳出有超過5萬台3C產品被盜，價值約3,700萬歐元。但京東當時回應，相關方面披露的重大損失數據，與實際情況有較大出入。

界面新聞報導，京東近年來正加速推進「全球織網計畫」，已在全球23個國家和地區建設了超130個各類型海外倉。

該計畫是京東物流核心的全球化供應鏈布局戰略，要在全球範圍內搭建覆蓋倉儲、運輸、配送、逆向物流的一體化供應鏈網絡，實現海內外商品的互通，為中國品牌出海和全球本地市場提供物流與供應鏈服務。

目前京東在歐洲自建的物流網絡JoyExpress已正式上線，旗下零售品牌Joybuy在法英荷德等多國可實現最快當日達。Joybuy將於今年3月正式上線，主要銷售電子產品、家用電器、美妝個護、家居日用等商品。

京東此前還拿下了德國零售巨頭CECONOMY的控制性股權，後者旗下的MediaMarkt和Saturn品牌通過線上線下結合的全通路模式，在11個國家經營超過1,000家門市。

京東創始人劉強東一直將國際業務列為公司未來最重要的發展方向之一。他去年中表示，京東國際業務不走跨境電商的模式，而是要到海外做本地電商，在當地組建團隊，進行採購發貨，只賣有品牌的商品。

世報陪您半世紀

供應鏈 電商 大使館

上一則

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

延伸閱讀

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃

男子巴黎凱旋門下揮刀 遭警連開數槍擊斃
冬奧╱冬季兩項男子10公里短距離 法國馬耶奪冠

冬奧╱冬季兩項男子10公里短距離 法國馬耶奪冠
冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍

冬季兩項女子15公里 法國包攬冠亞軍
法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查

法國外交官涉艾普斯坦案 外長下令徹查

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬

3星座轉運倒數 未來三年一路看漲、財路愈走愈寬
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人