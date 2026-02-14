京東法國倉庫被盜 多數物資已順利追回

中國電商巨頭京東一處位於法國巴黎的倉庫，去年12月傳出被盜，據報該案件的偵破工作取得階段性成果。圖為民眾在北京京東MALL購物。（中新社資料照片）

中國電商 巨頭京東一處位於法國巴黎的倉庫，去年12月傳出被盜，據報該案件的偵查工作取得階段性成果，在法國巴黎警方的全力偵破及中國駐法大使館 的支持下，案件涉及的絕大多數被盜物資已順利追回。

京東方面表示，將全力配合巴黎警方做好失竊貨物的後續追回與交接工作，保障相關物資妥善處理。

京東也表態，將繼續扎根法國、合規經營，進一步加大在法投資力度，通過建設超級供應鏈 ，為歐洲的消費者和企業提供更多服務。

關於此次竊盜案，此前傳出有超過5萬台3C產品被盜，價值約3,700萬歐元。但京東當時回應，相關方面披露的重大損失數據，與實際情況有較大出入。

界面新聞報導，京東近年來正加速推進「全球織網計畫」，已在全球23個國家和地區建設了超130個各類型海外倉。

該計畫是京東物流核心的全球化供應鏈布局戰略，要在全球範圍內搭建覆蓋倉儲、運輸、配送、逆向物流的一體化供應鏈網絡，實現海內外商品的互通，為中國品牌出海和全球本地市場提供物流與供應鏈服務。

目前京東在歐洲自建的物流網絡JoyExpress已正式上線，旗下零售品牌Joybuy在法英荷德等多國可實現最快當日達。Joybuy將於今年3月正式上線，主要銷售電子產品、家用電器、美妝個護、家居日用等商品。

京東此前還拿下了德國零售巨頭CECONOMY的控制性股權，後者旗下的MediaMarkt和Saturn品牌通過線上線下結合的全通路模式，在11個國家經營超過1,000家門市。

京東創始人劉強東一直將國際業務列為公司未來最重要的發展方向之一。他去年中表示，京東國際業務不走跨境電商的模式，而是要到海外做本地電商，在當地組建團隊，進行採購發貨，只賣有品牌的商品。