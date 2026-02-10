我的頻道

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 少年遭12項罪名起訴

辛巴威通過修憲草案 總統姆南加瓦任期擬延至2030年

中央社辛巴威首都哈拉雷10日綜合外電報導
辛巴威總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）。路透
辛巴威內閣今天通過一項憲法修正草案，異議者指出，此舉旨在使83歲總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）既有任期延長2年至2030年。

綜合法新社與路透社報導，這項名為「2030議程」的修憲草案尚須經過辛巴威國會審議，內容包含將總統任期從5年延長至7年，以及由國會取代全民投票選出總統。

姆南加瓦所屬的執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）去年10月通過相關計畫，目的是讓姆南加瓦在原訂任期於2028年屆滿後繼續執政。

辛巴威司法部長齊揚比（Ziyambi Ziyambi）在記者會表示，這項草案將送交國會議長審閱，並在政府公報公布後交由國會議員審議。

姆南加瓦的第2任期預計於2028年屆滿；近來辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線內部掀起姆南加瓦的接班人之爭。

辛巴威內閣於會後發表聲明說，內閣通過的修憲草案有助「強化政治穩定和政策延續，確保（國家）發展計畫能順利完成」。

該草案其他條文還包括授權總統再任命10名參議員，使參議院席次增加至90席。

分析家和辛巴威在野黨人士指出，任何修憲案都需要交付全國公投

在野黨政治人物科爾塔（David Coltart）告訴法新社：「任何具有延長現任執政者任期『效果』的修憲案，都應交付公投。他們知道一旦舉行公投將難以通過，因此會用盡一切辦法阻止公投。」

