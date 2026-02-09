我的頻道

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

冬奧╱自由式滑雪坡面障礙技巧賽 谷愛凌獲銀牌

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

編譯羅方妤／即時報導
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

美國司法部1月底發布新一波與「淫魔」富豪艾普斯坦案相關的調查文件，其中包含英國前王子安德魯被拍到四肢著地、跪趴在一名女子身上的照片，以及想成為艾普斯坦「寵物」的電子郵件等爭議內容。英國天空新聞報導，英國王儲威廉王子夫婦首次對此發聲，稱對於艾普斯坦檔案「不斷披露的內容」深感擔憂。

天空新聞指出，威廉王子夫婦抵達沙烏地阿拉伯開始訪問前，肯辛頓宮發言人向利雅德的記者發布一條出人意料的最新消息。他說：「我可以證實，威爾斯親王和威爾斯王妃殿下對於不斷被披露的事件深感擔憂，始終關切受害者。」

英國天空新聞指出，威廉王子夫婦聲明的意義重大。威廉王子夫婦是自艾普斯坦新調查文件被公布以來，對相關事件發表評論的最高階王室成員。天空新聞資深王室新聞室編輯米爾斯（Rhiannon Mills）表示：「儘管這些話並非有些人希望他們表達的情感，但我認為，他們知道自己該說些什麼。」

自美國司法部1月底發布新一波的「淫魔」富豪艾普斯坦案相關調查文件以來，儘管關於安德魯的醜聞不斷被披露，但高階王室成員一直避免評論此事。英國國王查理三世5日走訪英格蘭東部艾塞克斯郡時，有人對他大聲提問關於安德魯的問題，但查理三世沒有回應。

查理三世的弟弟愛德華王子上周訪問杜拜也被問及相關問題，他說受害者不該被遺忘。

艾普斯坦 查理三世 司法部

高市記者會 談食品消費稅減免、訪美及修憲

美切斷供油能源危機加劇 古巴將停供航空燃料1個月

