我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共中央軍剩2人 學者：習近平對台動武可能性低

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

阿蘇觀光直升機墜毀 日媒：活火山事故極為罕見

中央社東京24日專電
日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口。(美聯社)
日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口。(美聯社)

日本熊本縣阿蘇市觀光直升機墜落火山口，日媒報導，墜落地點在「活火山的火山口內」極為罕見，日本過去只曾發生過1992年6月6日，一架小型飛機在觀光飛行途中墜落於富士山火山口附近，造成機上3人罹難。

一架觀光直升機20日於觀光飛行途中失聯，隨後在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方、陡峭程度逼近斷崖的斜坡上發現殘破機體。搭乘直升機的台灣籍36歲女性、41歲男性，以及64歲的男性飛行員，目前尚未確認安危。

受限於現場環境，救援人員無法接近事故地點。相關單位認為，迅速搜救「極為困難」，搜救作業可能無法在短時間內完成。

值得注意的是，阿蘇中岳與富士山同樣被列為「活火山」。

熊本放送報導，日本目前已不再使用「休火山」的分類，日本氣象廳將「過去約1萬年內曾噴發，或仍持續出現活躍噴氣活動」的火山，統一定義為「活火山」。依此標準，包括富士山、阿蘇中岳、櫻島等，日本全國共有111座活火山。

飛機或直升機在這類火山的火山口內迫降或墜落的情況，可說極為少見。消防人員與國家事故調查官在現場受訪時坦言，救援行動「充滿未知數」、「從未遇過這樣的事故」。

由於火山口內地形陡峭、落腳點不穩，加上持續釋放的火山氣體與惡劣氣象條件，使搜救與調查行動面臨高度風險。

另一方面，這起事故也再度引發對火山觀光飛行安全的討論。根據環境省資料，阿蘇中岳火山口周邊1公里範圍內，原則上禁止無人機等無人飛行器進入，原因包括可能撞到遊客，以及一旦墜入火山口，幾乎不可能取回。

不過，對於由飛行員實際操縱的有人飛行器，並未列入禁止對象。阿蘇中岳長期以來以「可以近距離觀賞正在活動的火山口」聞名，吸引大量外國觀光客，觀光直升機航班也因此相當頻繁。

報導指出，火山觀光雖然具有高度吸引力，但火山地形複雜，容易造成氣流變化劇烈，加上火山氣體持續釋放，以及火山口內缺乏穩固立足點等因素，使事故後的救援與調查工作面臨相當大的困難。

觀光 日本 富士山

上一則

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

延伸閱讀

日直升機墜毀2台籍乘客仍失聯 火山口搜救有「四重困境」

日直升機墜毀2台籍乘客仍失聯 火山口搜救有「四重困境」
直升機墜毀、2台人下落不明 阿蘇市市長：火山口維持關閉

直升機墜毀、2台人下落不明 阿蘇市市長：火山口維持關閉
阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽

阿蘇觀光直升機墜火山口 營運方：飛行員不魯莽
阿蘇火山失聯直升機搜尋困難 傍晚暫停明天繼續

阿蘇火山失聯直升機搜尋困難 傍晚暫停明天繼續

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲