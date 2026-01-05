英相支持丹麥捍衛格陵蘭 歐盟籲美尊重領土完整原則

英國首相施凱爾。美聯社

美國總統川普 昨天再次呼籲格陵蘭 成為美國的一部分後，英國首相施凱爾今天表示，他支持丹麥 捍衛其屬地；歐洲聯盟（EU）也對美國喊話，說期盼夥伴國「尊重」領土完整原則。

綜合法新社和路透報導，美軍3日空襲委內瑞拉並逮捕其總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普（Donald Trump）表態有意監督管理這個石油資源豐富的拉丁美洲國家；加上他曾表示，為了美國國防他需要格陵蘭，引發丹麥內部再度擔憂，格陵蘭可能遭遇與委內瑞拉類似情況。格陵蘭是丹麥的自治屬地。

施凱爾（Keir Starmer）過往努力與川普保持良好關係，與大多數其他歐洲領袖相比也較少予以公開批評。但他今天接受媒體記者訪問時表示：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭和丹麥王國來決定，而非任何其他人。」

施凱爾在另個受訪場合，被問到有關丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）要求川普停止威脅格陵蘭，他說：「我支持她，她對格陵蘭未來的主張是正確的。」

歐盟外交政策發言人希普（Anitta Hipper）今天也在布魯塞爾對媒體記者表示：「歐盟將繼續支持國家主權、領土完整和邊界不可侵犯等原則。」

她說：「這些是普世原則，我們將不會停止予以捍衛，尤其是在歐盟成員國的領土完整性受到挑戰時。」