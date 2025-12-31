我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關要求解鎖手機 美公民與綠卡者一定要配合嗎？

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

德國跨年炸傷頻傳 是否實施全國性煙火禁令引辯論

中央社柏林31日專電
柏林跨年夜時常被形容為戰場，不少人為了防止家中寵物與嬰孩被砲聲驚嚇，離開柏林躲避跨年夜。圖為柏林市中心一般民眾在路上施放煙火景象。中央社
柏林跨年夜時常被形容為戰場，不少人為了防止家中寵物與嬰孩被砲聲驚嚇，離開柏林躲避跨年夜。圖為柏林市中心一般民眾在路上施放煙火景象。中央社

德國警察工會「全國禁放煙火」請願已累積近300萬人連署，隨跨年夜將近，是否立法禁止施放煙火的討論再起。支持者認為，跨年煙火每年造成大量傷患，政府應全面禁止；反對者則表示，跨年放煙火是全民共享的傳統，象徵自由與平等，不應隨意捨棄。

依德國現行規定，一般民眾僅能在每年12月31日至翌年1月1日施放煙火。每到這個難得的「煙火自由日」，街上不僅隨處可見燃放煙火與爆竹的民眾，也時常伴隨消防與救護車的鳴笛聲。

根據德國醫院聯合會（DKG）統計，2025年1月1日全德約有近百名因炸傷入院治療的重症患者，另有5人因煙火事故喪生。全德汽車俱樂部（ADAC）指出，每年平均約有8000人因煙火與爆竹導致內耳受損。

發起請願的德國警察工會（GdP）表示，跨年夜警察與消防人員屢遭爆竹投擲攻擊，醫院急診也常見手部炸裂與燒燙傷個案，認為「不應再把跨年夜變成危及生命的時刻」，並呼籲政府強化對第一線警消的保護措施。

工會主張，政府應全國性禁止向私人販售煙火，改以城市統一規劃的公共煙火施放活動取代，並要求與德國聯邦內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）會面討論改革方向。

聯邦政府當前對全面禁令持保留態度。內政部在昨天舉辦的例行記者會回應，短期內不打算修法，明年將與各邦研議是否調整「爆裂物條例」，賦予邦政府更大的跨年煙火禁令裁量空間。

根據明鏡週刊（Der Spiegel）調查，目前德國16個邦中，有10個支持賦予地方更多權限，在人潮聚集的火車站或觀光區等特定地點實施禁煙火令，其中包括跨年氣氛最熱鬧、每年煙火在各街區遍地開花的首都柏林。

雖然事故頻傳，仍有不少民眾認為，跨年與家人朋友一起購買並施放煙火，是重要的年節傳統。德國圖片報（Bild）記者穆勒巴赫（Robin Mühlebach）在一篇討論煙火禁令的報導中回憶：「我最美好的童年記憶，是父親在寒夜裡帶著我們放煙火。」

穆勒巴赫指出，對許多德國人而言，與家人一起放煙火是重要的成長記憶；而煙火在歷史上曾屬王公貴族專享，直到近代才逐漸成為全民共享的跨年儀式，象徵自由與平等。他認為，若以全面禁令取代，形同剝奪民眾參與傳統的權利。

跨年 德國 內政部

上一則

日本岩手縣跨年夜5.7地震 無海嘯風險

下一則

俄公布擊落無人機畫面 反駁基輔否認企圖空襲普亭官邸

延伸閱讀

稱「感冒有點嚴重」 雷軍推遲跨年直播活動改1月3日

稱「感冒有點嚴重」 雷軍推遲跨年直播活動改1月3日
德國史上罕見大案...聖誕假期鑽穿銀行金庫 竊賊洗劫金額恐上看1億美元

德國史上罕見大案...聖誕假期鑽穿銀行金庫 竊賊洗劫金額恐上看1億美元
印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國

印度稱超越日本躍身世界第4大經濟體 放話3年內取代德國
印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世