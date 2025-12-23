葉門當局與叛軍青年運動達成協議 同意換俘約3000人

我的頻道

中央社馬斯開特23日綜合外電報導
葉門叛軍青年運動（Houthi）和國際社會承認的葉門政府今天達成協議，同意進行換俘約3000人，若順利執行，將是雙方交戰11年來最大規模換俘行動。

法新社報導，葉門政府與青年運動在鄰國阿曼首都馬斯開特（Muscat）磋商近2週後達成這項具突破性的協議；阿曼過去在雙方衝突中一直扮演居中調解者。

參與換俘談判的葉門政府代表團官員法德海爾（Majed Fadhail）表示，已與青年運動就一項新換囚協議達成共識，預計釋放數千名「戰俘」。他告訴法新社，這將是「規模最大」的此類協議，並補充說「將從現在開始交換清單和人名，最晚一個月內進行」。

官員們未透露換俘的更多細節，但觀察家敦促葉門政府和青年運動履行承諾以強化和平進程。

青年運動代表團談判人員莫塔達（Abdulqader al-Mortada）在社群媒體平台X發表聲明說：「我們今天與對方簽署一項執行大規模換俘的協議，對方將釋放1700名我方戰俘，以換取他們1200名被押人員，其中包含7名阿拉伯人和23名蘇丹人。」

沙烏地阿拉伯駐葉門大使賈比爾（Mohammed Al-Jaber）對此表示，沙國與聯合國（UN）共同推動這項協議，並在聯合國及紅十字國際委員會（ICRC）監督下完成簽署。

他告訴沙烏地國營電視台「新聞頻道」（Al Ekhbariya），「葉門雙方已同意一項加速被俘者交換程序的機制」。

總部位於美國的風險諮詢公司巴夏報告（Basha Report Risk Advisory）分析師艾爾巴夏（Mohammed Albasha）告訴法新社：「今天的事態發展固然有助青年運動和反青年運動聯盟建立互信，但仍存在重大挑戰。儘管如此，這可能仍是雙方迄今為止規模最大的換俘行動。」

