中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

中國擬在倫敦興建新使館，總面積可望超越美國駐英使館，成為歐洲境內規模最大外國使館之一。不過，除了使館建案，中國駐英人員陣容持續擴大，也引起注意。

根據英國外交部持續更新的各國駐英使館資料，中國僅是派駐倫敦、具外交身分的人員即有142人，僅次於美國，這還不計入位於曼徹斯特（Manchester）、蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）及北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的領事館人員，以及未向英國政府正式登記、以非官方身分活動，但為北京當局執行特定任務的人士。

若不計入新使館預定地，中國使館在倫敦目前有7處正式登記的辦公處所。其中，國防、科學與科技、經濟與商業、文化、教育、領務等部門分別在不同地點辦公；政治、媒體與公共事務、政策研究及行政部門則位於大使館 內。

其中，中國駐英使館僅是媒體與公共事務暨公眾外交部門即配置14人，警務聯絡官則有2人。據中央社了解，中國近2年在外國駐英司法與警務圈較以往活躍，受邀出席的活動有增加趨勢。

2021年中到任的中國駐英大使鄭澤光今年7月起也兼任中國常駐國際海事組織（IMO）代表。IMO是聯合國 （UN）專門機構，總部位於倫敦，業務涵蓋海洋安全事務與相關行為準則。今年11月下旬，在IMO於倫敦總部召開兩年一度的IMO大會（IMO Assembly）期間，中國在駐英使館舉行常駐IMO代表處揭牌儀式，IMO秘書長出席。IMO大會是IMO的最高權力機構。

英國「泰晤士報」（The Times）今天發布的調查報導則進一步提到，中國持續擴張在英外交布局；經由分析英國外交部歷年紀錄可發現，過去5年，大約平均每2個月，中國就有1名新的駐英人員到任。

此外，中國政府在倫敦購置多處房產，其中許多房產未正式登記為外交館舍，但常可見掛有外交車牌的客車停靠。根據報導，中國政府透過使館在英國直接持有的房產總計約50處。

回應國會議員對中國巨型新使館建案規模的質疑，外交大臣古柏（Yvette Cooper）等英國政府官員表示，中方有意將現有分散倫敦各地的使館辦公處所集中於一地，並擬集中規劃駐倫敦人員與眷屬宿舍，這是新使館規模龐大的幾個主要原因。

不過，中國駐英大使館未回應「泰晤士報」關於倫敦各房產用途，以及一旦新使館建案獲英國政府批准、中方是否仍將繼續持有相關房產的問題。

中國新使館屢遭質疑恐成為間諜 活動和跨境鎮壓巨型基地，其設計圖更將某些內部空間規劃遮蔽塗黑，中方卻拒絕向英國政府具體說明這些被遮蔽塗黑空間的預定用途，引發英國輿論更多疑慮。

在數次延期後，英國政府目前預定明年1月20日以前就是否批准中國巨型使館建案作出裁決。關於今年12月為何再次決定延後建案裁決日期，英國首相府一名發言人回應媒體詢問時，曾提及「安全考量」因素。