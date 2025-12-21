我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

中國巨型使館倫敦建案待決 北京在英外交足跡引關注

中央社倫敦21日專電
中國擬在倫敦興建新使館，總面積可望超越美國駐英使館，成為歐洲境內規模最大外國使館之一。(路透)
中國擬在倫敦興建新使館，總面積可望超越美國駐英使館，成為歐洲境內規模最大外國使館之一。(路透)

中國擬在倫敦興建新使館，總面積可望超越美國駐英使館，成為歐洲境內規模最大外國使館之一。不過，除了使館建案，中國駐英人員陣容持續擴大，也引起注意。

根據英國外交部持續更新的各國駐英使館資料，中國僅是派駐倫敦、具外交身分的人員即有142人，僅次於美國，這還不計入位於曼徹斯特（Manchester）、蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）及北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）的領事館人員，以及未向英國政府正式登記、以非官方身分活動，但為北京當局執行特定任務的人士。

若不計入新使館預定地，中國使館在倫敦目前有7處正式登記的辦公處所。其中，國防、科學與科技、經濟與商業、文化、教育、領務等部門分別在不同地點辦公；政治、媒體與公共事務、政策研究及行政部門則位於大使館內。

其中，中國駐英使館僅是媒體與公共事務暨公眾外交部門即配置14人，警務聯絡官則有2人。據中央社了解，中國近2年在外國駐英司法與警務圈較以往活躍，受邀出席的活動有增加趨勢。

2021年中到任的中國駐英大使鄭澤光今年7月起也兼任中國常駐國際海事組織（IMO）代表。IMO是聯合國（UN）專門機構，總部位於倫敦，業務涵蓋海洋安全事務與相關行為準則。今年11月下旬，在IMO於倫敦總部召開兩年一度的IMO大會（IMO Assembly）期間，中國在駐英使館舉行常駐IMO代表處揭牌儀式，IMO秘書長出席。IMO大會是IMO的最高權力機構。

英國「泰晤士報」（The Times）今天發布的調查報導則進一步提到，中國持續擴張在英外交布局；經由分析英國外交部歷年紀錄可發現，過去5年，大約平均每2個月，中國就有1名新的駐英人員到任。

此外，中國政府在倫敦購置多處房產，其中許多房產未正式登記為外交館舍，但常可見掛有外交車牌的客車停靠。根據報導，中國政府透過使館在英國直接持有的房產總計約50處。

回應國會議員對中國巨型新使館建案規模的質疑，外交大臣古柏（Yvette Cooper）等英國政府官員表示，中方有意將現有分散倫敦各地的使館辦公處所集中於一地，並擬集中規劃駐倫敦人員與眷屬宿舍，這是新使館規模龐大的幾個主要原因。

不過，中國駐英大使館未回應「泰晤士報」關於倫敦各房產用途，以及一旦新使館建案獲英國政府批准、中方是否仍將繼續持有相關房產的問題。

中國新使館屢遭質疑恐成為間諜活動和跨境鎮壓巨型基地，其設計圖更將某些內部空間規劃遮蔽塗黑，中方卻拒絕向英國政府具體說明這些被遮蔽塗黑空間的預定用途，引發英國輿論更多疑慮。

在數次延期後，英國政府目前預定明年1月20日以前就是否批准中國巨型使館建案作出裁決。關於今年12月為何再次決定延後建案裁決日期，英國首相府一名發言人回應媒體詢問時，曾提及「安全考量」因素。

大使館 間諜 聯合國

上一則

俄軍進犯烏克蘭蘇米州 烏媒：帶走數十村民到俄國

下一則

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

延伸閱讀

封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」

封面故事／全球聖誕旅遊首選城市 倫敦獲「加冕」
英國暢銷童書作家大衛威廉爆騷擾疑雲 遭出版社解約

英國暢銷童書作家大衛威廉爆騷擾疑雲 遭出版社解約
一碗130元…26歲鄭州小伙倫敦賣胡辣湯 外國客直呼amazing

一碗130元…26歲鄭州小伙倫敦賣胡辣湯 外國客直呼amazing
2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次

2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇