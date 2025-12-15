德國提10點與烏克蘭軍事合作計畫 擬共同研製無人機

我的頻道

中央社柏林15日專電
德國政府提出「10點計畫」大幅深化與烏克蘭軍工合作，不僅擬在柏林設立烏克蘭國防工業聯絡處，也將共同研發與生產無人機與反無人機技術等重點軍備，升級兩國軍事夥伴關係。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在柏林與美國協商代表展開第2天會談，德國政府同時擬發布一份旨在強化德烏軍工合作的「10點計畫」，並已在澤倫斯基訪德期間提交給烏方。

根據德通社（DPA）、商務日報（Handelsblatt）等多家德媒事先取得的聯邦政府內部協議內容，計畫包括10點。

10點計畫分別是規劃定期舉行德國與烏克蘭國防部之間的諮商、計劃在柏林設立烏克蘭軍工產業聯絡辦公室、擴編德國駐基輔大使館的武官團隊並賦予更深入的軍工政策任務、德烏雙方選定具指標性的重點合作專案如「燈塔計畫」，在烏克蘭累積實戰經驗的技術領域共同研發與生產軍備，例如反無人機系統。

還有持續並擴大對軍工產業合資企業的戰略性補助、德國將與歐洲夥伴共同為烏克蘭進行軍備採購、加強烏克蘭軍工產業融入歐盟防務市場、檢視運用德國聯邦投資擔保以支持在烏克蘭的軍工投資並加強經濟領域的機密保護合作、加強蒐集並交換烏克蘭的數位戰場資料、採取措施防止軍工合作中出現貪腐行為。

今天柏林同步舉行的德烏經濟論壇中，德國新創公司Quantum Systems與烏克蘭企業Frontline Robotics簽署合作協議，未來將在德國生產烏克蘭研發的無人機，加快供應前線需求。

商務日報指出，這是首次有烏克蘭軍工企業在德國本土生產軍備，德國政府明確表示支持此類具戰略意義的合作模式，並計劃擴展至更多領域。

針對德烏加速軍工合作，烏克蘭國防部副部長赫沃茲佳（Hanna Hvozdiar）在德烏經濟論壇表示，就烏克蘭前線狀況來看，許多武器系統不符合作戰需求，烏克蘭必須學會迅速推動創新，並在短時間內擴大生產規模，確保與德國的軍工合作為至關重要。

德國聯邦國防部「烏克蘭特別小組」成員、陸軍上校普施尼希（Matthias Puschnig）則補充，德烏軍事合作並非僅對烏克蘭有益，來自烏克蘭的產能同時也能滿足北大西洋公約組織（NATO）成員國軍備需求。

烏克蘭 德國 無人機

