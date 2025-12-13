我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影響戰略 猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

菲律賓指漁船在南海遭中國海警射水砲 釀3傷2船受損

菲律賓指漁船在南海遭中國海警射水砲 釀3傷2船受損

中央社馬尼拉13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
菲律賓海岸防衛隊治療傷者。(美聯社)
菲律賓海岸防衛隊治療傷者。(美聯社)

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）今天表示，中國海警船在南海爭議水域對菲律賓漁船發射水砲，造成3名漁民受傷、2艘漁船「嚴重損壞」。

路透報導，菲律賓海岸防衛隊指出，近24艘菲國漁船昨天在仙賓礁（Sabina Shoal）附近，遭到中國海警船發射水砲攻擊並阻擋航行。一艘小型中國海警船還割斷數艘漁船的錨繩，危及漁民安全。

菲律賓海岸防衛隊在聲明中說：「菲律賓海岸防衛隊呼籲中國海警遵守國際公認的行為準則，將海上生命的保護置於優先地位，而非以所謂的執法名義行事，從而危及無辜漁民的生命安全。」

由於今天非上班日，中國駐菲律賓大使館未立即回應置評請求。

不過，中國海警局昨天表示，已驅離多艘菲律賓船隻並採取「管控措施」。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天表示，中方的聲明等於承認了不當行為。他在電話中說：「他們承認對普通菲律賓漁民做出這種惡劣行徑。」

菲律賓海岸防衛隊派出的救援船隻在前往仙賓礁的途中，也多次遭到攔阻。

仙賓礁位於菲律賓專屬經濟區（EEZ）內，位置在巴拉望省（Palawan Province）以西150公里。

菲律賓海岸防衛隊治療傷者。(美聯社)
菲律賓海岸防衛隊治療傷者。(美聯社)

大使館 賓大

上一則

泰國總理否認川普停火說 柬埔寨關閉兩國邊界通關

下一則

基輔：俄軍在庫普揚斯克「已遭到全面包圍」

延伸閱讀

持續施壓 中海警再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次

持續施壓 中海警再闖釣魚台領海巡航 中日外交風暴後第3次
青年的快樂劑 菲律賓平民舞Budots土味帶潮感 紅到海外

青年的快樂劑 菲律賓平民舞Budots土味帶潮感 紅到海外
菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄

菲籍女傭香港大火中保護嬰兒 菲律賓譽為英雄
中國官媒公布 解放軍機高空驅離菲律賓飛機

中國官媒公布 解放軍機高空驅離菲律賓飛機

熱門新聞

圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
中國人民解放軍海軍訓練艦「戚繼光號」10月10日抵達柬埔寨南部的西哈努克港。(美聯社)

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

2025-12-04 23:06
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
日本航空自衛隊F-15戰機，示意圖，非文中飛機。（路透資料照）

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

2025-12-06 16:22
諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多在頒獎典禮舉行十幾個小時後，冒險飛抵奧斯陸，在旅館窗戶前露臉。(美聯社)

和平獎得主馬查多出逃內幕：喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

2025-12-11 00:46

超人氣

更多 >
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部
北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷